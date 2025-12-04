Con estos prácticos zapateros para todos los gustos mantendrás tu hogar ordenado

Encontrar un sitio para el calzado en la entrada de casa puede marcar la diferencia entre un recibidor ordenado y uno caótico. Los zapateros ... para recibidor que se presentan aquí ofrecen alternativas pensadas para aprovechar cada centímetro, desde estructuras verticales con múltiples niveles hasta bancos con espacio de almacenamiento integrado. Esta selección responde a la necesidad de mantener la zona de acceso despejada, facilitando la rutina diaria al dejar y recoger los zapatos al entrar o salir.

Estos muebles están pensados para adaptarse tanto a espacios reducidos como a entradas más amplias, permitiendo almacenar desde unos pocos pares hasta varias decenas, según el modelo elegido.

Newsletter

ZAPATERO MODULAR DE HOMIDEC

Ampliar

Con estructura modular y diseño vertical, el zapatero HOMIDEC de 10 niveles ofrece capacidad para hasta 20 pares en un formato compacto. Sus paneles de plástico impermeables y puertas transparentes mantienen el calzado protegido del polvo, facilitando la organización y el acceso visual. La opción de personalización permite adaptar el espacio según necesidades, aportando versatilidad y durabilidad al recibidor.

ZAPATERO VERTICAL T-LOVENDO.ES PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

Ampliar

Diseñado con estructura vertical, este zapatero de T-LOVENDO.ES incorpora 10 estantes de tubos de hierro y acabado minimalista en negro. Permite almacenar hasta 50 pares de zapatos, favoreciendo la ventilación gracias a su diseño abierto. Su montaje sencillo y la posibilidad de ajustar niveles aportan versatilidad y un aprovechamiento eficiente del espacio en cualquier estancia.

ESTANTERÍA ZAPATERO DE MADERA VO DESIGN

Ampliar

Con estructura de madera de pino y acabado en blanco natural, esta estantería zapatero de VO design ofrece tres baldas amplias en formato compacto. Sus dimensiones de 50 x 55 x 25 cm permiten organizar calzado sin ocupar demasiado espacio. El montaje sencillo y la ligereza del mueble facilitan su colocación en cualquier entrada o pasillo del hogar.

BANCO ZAPATERO DE BAMBÚ SONGMICS

Ampliar

Con estructura de bambú natural, este banco zapatero SONGMICS combina almacenamiento de zapatos y asiento en un solo mueble compacto. Ofrece tres niveles resistentes, soportando hasta 130 kg, y destaca por su acabado fácil de limpiar. Sus dimensiones optimizadas y la robustez del material aportan estabilidad y durabilidad en la organización de la entrada o pasillo.

MUEBLE ZAPATERO CON PUERTAS DE SONGMICS

Ampliar

Con estructura modular y seis compartimentos amplios, este mueble zapatero SONGMICS combina paneles de plástico resistentes y puertas transparentes que facilitan la identificación del contenido. La capacidad para hasta 24 pares y los ganchos laterales aportan funcionalidad extra. El montaje sencillo y la ventilación integrada garantizan orden y practicidad en cualquier recibidor. (52 palabras)

MUEBLES PITARCH ZAPATERO ESTRECHO BLANCO

Ampliar

Con líneas sencillas y formato estrecho, este zapatero de Muebles Pitarch incorpora dos puertas abatibles y acabado blanco que se integra fácilmente en cualquier entrada. Fabricado en melamina de alta densidad, ofrece capacidad para 12 pares y herrajes para fijación a la pared, aportando orden y practicidad en un diseño compacto y resistente de la colección Tibet.

ZAPATERO EXTENSIBLE METÁLICO DBREAKS

Ampliar

El zapatero metálico extensible de DBREAKS tiene estructura apilable y ajuste de longitud entre 62 y 114 cm. Cuenta con revestimiento antioxidante y estantes inclinados, y puede almacenar hasta 12 pares de zapatos. Su diseño ajustable permite adaptarse a diferentes espacios, optimizando el almacenamiento en el hogar.

ZAPATERO BLANCO DE DRIPEX

Ampliar

Con estructura vertical y líneas depuradas, este zapatero Dripex blanco ofrece ocho niveles para organizar el calzado en un formato compacto de 111 x 26 x 25 cm. Fabricado en material compuesto ecológico, destaca por su ligereza y facilidad de limpieza. El diseño multifuncional permite aprovechar espacios reducidos, aportando orden visual y almacenamiento eficiente en cualquier recibidor.

ZAPATERO METÁLICO DE DRIPEX

Ampliar

Con un resistente marco de metal, el estante para zapatos Dripex de tres niveles cuenta con estantes de malla ajustables que pueden soportar hasta 10 kg por nivel. Su acabado negro y diseño moderno permiten almacenar hasta 12 pares de zapatos de manera práctica y organizada. El estante se monta fácilmente.

BANCO ZAPATERO CON ASIENTO ACOLCHADO YHKJLYH

Ampliar

Presentando un banco zapatero con estructura de acero y dos niveles de malla metálica, este modelo incorpora un asiento acolchado en cuero PU que proporciona comodidad al cambiarse de calzado. El diseño robusto y moderno destaca por su estabilidad y facilidad de montaje, combinando almacenamiento eficiente y una superficie resistente en un formato compacto y elegante para el recibidor.