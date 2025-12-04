Estas lámparas de pie son perfectas para iluminar y decorar tu salón con estilo

Los salones, dormitorios y oficinas utilizan lámparas de pie para iluminar cualquier espacio sin necesidad de instalaciones fijas. Su estructura vertical permite aprovechar rincones ... o zonas de paso, aportando luz tanto ambiental como puntual según el diseño y las funciones de cada modelo. Estas lámparas están disponibles en una amplia variedad de estilos, que incluyen líneas clásicas y materiales cálidos, así como diseños modernos y minimalistas.

Estas lámparas también forman parte del diseño y ambiente de las estancias. La iluminación puede variar el ambiente visual de un espacio según su intensidad y color.

LÁMPARA DE PIE MODERNA DE IPARTS EXPERT

Con líneas sencillas y un diseño contemporáneo, la lámpara de pie LED de IPARTS EXPERT combina una pantalla de lino blanco y base metálica estable. Ofrece tres temperaturas de color ajustables mediante interruptor de pie, lo que facilita controlar la iluminación de forma cómoda. Su estructura ligera y montaje sencillo aportan practicidad y elegancia a cualquier ambiente.

LÁMPARA LED REGULABLE DE MOJIMDO

Con un diseño compacto y ligero, la lámpara de pie LED Mojimdo ofrece tres temperaturas de color y diez niveles de brillo, adaptándose a diferentes ambientes. Su cuello flexible de 360° permite ajustar fácilmente la dirección de la luz. El control táctil y la instalación sin herramientas completan una propuesta eficiente y versátil para iluminación interior moderna.

LÁMPARA REGULABLE DE OUSFOT

La lámpara de escritorio ajustable ofrece iluminación eficiente y un diseño ergonómico. Con control táctil y mando a distancia, puedes ajustar la temperatura de color y el brillo. Su cuello flexible de 360° permite dirigir la luz con precisión, brindando comodidad y adaptabilidad a tu espacio de trabajo. Su base estable asegura que la lámpara se mantenga firme.

LÁMPARA DE PIE CON PANTALLA DE LINO YICAIZI

Con pantalla de lino ajustable y diseño de 160 cm, esta lámpara de pie LED YICAIZI integra control remoto magnético, temporizador de 1 hora y función de memoria. Ofrece tres temperaturas de color y brillo regulable del 10 % al 100 %, permitiendo personalizar la iluminación con facilidad. Su base estable garantiza seguridad y estilo en interiores modernos.

LÁMPARA MINIMALISTA EDISHINE

Con una estructura de arco elegante, la lámpara de pie EDISHINE incorpora pantalla de lino beige giratoria y base metálica estable. Ofrece compatibilidad con bombillas E27, incluyendo una de 2700K, y un práctico interruptor de pie. Su diseño minimalista y materiales resistentes aportan un toque cálido y funcional a cualquier estancia, combinando durabilidad y estilo en la iluminación.

LÁMPARA DE PIE INTELIGENTE GOVEE PARA AMBIENTES MODERNOS

Govee Lámpara de Pie Moderna incorpora tecnología RGBIC, permitiendo elegir entre 16 millones de colores y 61 modos de escena. Permite control por voz mediante Alexa, Google Assistant o Matter. Incluye sincronización musical para efectos de luz. Diseño de esquina para interiores contemporáneos.

LÁMPARA LED REGULABLE TRUMPETS PARA INTERIORES

Con un diseño contemporáneo y pantalla orientable, la lámpara de pie LED TRUMPETS ofrece una potencia de 18W y 2200 lúmenes, logrando gran luminosidad. Incorpora ajuste lineal de brillo y temperatura de color, además de control remoto magnético y táctil. Su base reforzada proporciona estabilidad, mientras que el cuello flexible permite adaptar la luz a cada necesidad del espacio.

LÁMPARA DE PIE REGULABLE YIKUNENG CON CONTROL REMOTO

Con su diseño moderno y estructura robusta, la lámpara de pie LED Yikuneng ofrece 18W de potencia y 1800 lúmenes para una iluminación eficiente. Incorpora control remoto magnético, ajuste lineal de temperatura de color y brillo, así como cuello de ganso flexible. La base pesada garantiza estabilidad, mientras la función de memoria aporta comodidad en cada uso diario.

LÁMPARA VINTAGE DE BRILONER

Con un diseño retro en acabado negro, la lámpara de pie Briloner 1387-035 destaca por sus tres focos orientables y estructura metálica robusta. Permite controlar la dirección de la luz gracias a los cabezales giratorios y el práctico interruptor de cable. Su formato admite bombillas E27 y aporta un toque vintage a cualquier estancia sin complicaciones.

LÁMPARA VINTAGE REGULABLE DE EDISHINE

Con un diseño retro industrial, esta lámpara de pie EDISHINE integra tres pantallas metálicas tipo jaula y una base ponderada que aporta estabilidad. Permite regular la intensidad de la luz de forma continua mediante un mando giratorio. Incluye tres bombillas LED E27 de 3000K, ofreciendo una iluminación cálida y eficiente para cualquier estancia.