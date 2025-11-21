Estas fundas de sofá 3 plazas son perfectas para renovar tu salón sin gastar mucho

Textil hogarEstas fundas de sofá 3 plazas son perfectas para renovar tu salón sin gastar mucho
Fundas elásticas y resistentes al agua ofrecen una forma sencilla de proteger tu sofá de 3 plazas frente a manchas, mascotas y desgaste, pero hay diferencias clave en ajuste, tejidos y facilidad de mantenimiento.
Redacción De Tiendas
Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:32
Proteger el sofá de 3 plazas frente a manchas, arañazos y el desgaste diario se ha convertido en una necesidad en muchos hogares. Las ... fundas actuales van mucho más allá de cubrir el mobiliario: incorporan tejidos elásticos, acabados repelentes al agua y sistemas antideslizantes, especialmente útiles en casas con mascotas o niños. Estas fundas permiten cambiar la apariencia del salón mediante diferentes opciones de diseño y materiales.
Newsletter
FUNDA ELÁSTICA PARA SOFÁ GRANBEST
Con tejido jacquard elástico, la funda para sofá Granbest se adapta a sofás de 3 plazas y proporciona protección frente a derrames gracias a su acabado repelente al agua. El dobladillo elástico y la espuma antideslizante aseguran un ajuste estable. Su mantenimiento resulta sencillo, ya que puede lavarse a máquina y cambiar el aspecto del sofá en minutos.
FUNDA ELÁSTICA JACQUARD ANTIDESLIZANTE PARA SOFÁ GRANBEST
Con tejido de jacquard elástico, la funda Granbest para sofá de 3 plazas ofrece ajuste ceñido y protección integral. Su mezcla de poliéster y spandex resulta resistente y suave al tacto, mientras que la base antideslizante mantiene la funda en su sitio. El diseño cubre todo el sofá y facilita el lavado, renovando el aspecto del salón fácilmente.
FUNDA ELÁSTICA PARA SOFÁ DE MAXIJIN
Con tejido elástico de alta densidad, la funda MAXIJIN para sofá de 3 plazas se adapta a diferentes formas y ofrece cobertura total. Su diseño jacquard aporta elegancia, mientras los refuerzos antideslizantes la mantienen fija. El material resistente facilita el lavado y protege el sofá de manchas y desgaste diario.
FUNDA ELÁSTICA PARA SOFÁ GRIFEMA
Con estructura elástica y tejido de poliéster y spandex, la funda GRIFEMA GH1003-1 se ajusta fácilmente a sofás de 3 plazas. Su sistema de fijación con espumas evita desplazamientos y arrugas. Lavable a máquina, mantiene el sofá protegido frente a manchas y desgaste, aportando un aspecto renovado al mobiliario tras cada lavado.
FUNDA ELÁSTICA PARA SOFÁ DE MARTINA HOME
Con una composición de tejido jacquard que combina poliéster, algodón y elastómero, la funda elástica Martina Home Emilia para sofá de 3 plazas destaca por su ajuste flexible y acabado de calidad. Incluye bandas elásticas que favorecen la sujeción, es lavable a máquina y está fabricada en España, aportando resistencia y un aspecto elegante en color marfil.
FUNDA IMPERMEABLE PARA SOFÁ DE SEVI'S
Con tejido de poliéster resistente y acabado reversible, esta funda para sofá de 3 plazas de sevi's proporciona protección impermeable y antideslizante. Incorpora bolsillos laterales prácticos y una banda elástica trasera para mayor sujeción. Su mantenimiento es sencillo gracias al lavado a máquina, mientras que la certificación Oeko-Tex garantiza materiales respetuosos con el medio ambiente y seguros para el hogar.
FUNDA IMPERMEABLE PARA SOFÁ DE YSTELLAA
Con diseño moderno y tejido impermeable, la funda para sofá de 3 plazas YSTELLAA incorpora superficie antideslizante y correa ajustable para mantenerla firme. El material de poliéster resiste manchas y arañazos, mientras los bolsillos laterales amplían su funcionalidad. Se puede lavar a máquina, ofreciendo protección y mantenimiento sencillo en una sola pieza de fácil colocación y cuidado diario.
FUNDA IMPERMEABLE PARA SOFÁ DE YSTYLE
Gracias a su confección impermeable, la funda Ystyle para sofá de 3 plazas protege eficazmente frente a líquidos y manchas. El tejido antideslizante mantiene la funda estable, incluso tras un uso continuado. Incorpora correas elásticas ajustables que refuerzan la sujeción, y su mantenimiento resulta sencillo gracias al lavado a máquina, facilitando la protección diaria del mobiliario.
FUNDA IMPERMEABLE REVERSIBLE MOONANGE PARA SOFÁ
Con un sistema de fijación ajustable, la funda para sofá de 3 plazas Moonange destaca por su tejido impermeable de tres capas y diseño reversible, que permite alternar estilos fácilmente. Las costuras reforzadas y materiales certificados Oeko-Tex aseguran resistencia, cobertura total y respeto por la piel, facilitando el mantenimiento y protegiendo el sofá frente a manchas y arañazos.
PROTECTOR DE SOFÁ REVERSIBLE DE COMERCIAL CANDELA FELPUDOS Y ALFOMBRAS
Con diseño reversible y tejido impermeable, este protector de sofá de 3 plazas combina funcionalidad y estilo en un solo producto. El sistema de fijación con correas elásticas mantiene la funda estable, mientras el acolchado multicapa y las costuras reforzadas ofrecen resistencia frente a manchas, arañazos y desgaste, permitiendo un mantenimiento sencillo y una protección eficaz del mobiliario.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión