Estas fundas de sofá 3 plazas son perfectas para renovar tu salón sin gastar mucho

Proteger el sofá de 3 plazas frente a manchas, arañazos y el desgaste diario se ha convertido en una necesidad en muchos hogares. Las ... fundas actuales van mucho más allá de cubrir el mobiliario: incorporan tejidos elásticos, acabados repelentes al agua y sistemas antideslizantes, especialmente útiles en casas con mascotas o niños. Estas fundas permiten cambiar la apariencia del salón mediante diferentes opciones de diseño y materiales.

FUNDA ELÁSTICA PARA SOFÁ GRANBEST

Con tejido jacquard elástico, la funda para sofá Granbest se adapta a sofás de 3 plazas y proporciona protección frente a derrames gracias a su acabado repelente al agua. El dobladillo elástico y la espuma antideslizante aseguran un ajuste estable. Su mantenimiento resulta sencillo, ya que puede lavarse a máquina y cambiar el aspecto del sofá en minutos.

FUNDA ELÁSTICA JACQUARD ANTIDESLIZANTE PARA SOFÁ GRANBEST

Con tejido de jacquard elástico, la funda Granbest para sofá de 3 plazas ofrece ajuste ceñido y protección integral. Su mezcla de poliéster y spandex resulta resistente y suave al tacto, mientras que la base antideslizante mantiene la funda en su sitio. El diseño cubre todo el sofá y facilita el lavado, renovando el aspecto del salón fácilmente.

FUNDA ELÁSTICA PARA SOFÁ DE MAXIJIN

Con tejido elástico de alta densidad, la funda MAXIJIN para sofá de 3 plazas se adapta a diferentes formas y ofrece cobertura total. Su diseño jacquard aporta elegancia, mientras los refuerzos antideslizantes la mantienen fija. El material resistente facilita el lavado y protege el sofá de manchas y desgaste diario.

FUNDA ELÁSTICA PARA SOFÁ GRIFEMA

Con estructura elástica y tejido de poliéster y spandex, la funda GRIFEMA GH1003-1 se ajusta fácilmente a sofás de 3 plazas. Su sistema de fijación con espumas evita desplazamientos y arrugas. Lavable a máquina, mantiene el sofá protegido frente a manchas y desgaste, aportando un aspecto renovado al mobiliario tras cada lavado.

FUNDA ELÁSTICA PARA SOFÁ DE MARTINA HOME

Con una composición de tejido jacquard que combina poliéster, algodón y elastómero, la funda elástica Martina Home Emilia para sofá de 3 plazas destaca por su ajuste flexible y acabado de calidad. Incluye bandas elásticas que favorecen la sujeción, es lavable a máquina y está fabricada en España, aportando resistencia y un aspecto elegante en color marfil.

FUNDA IMPERMEABLE PARA SOFÁ DE SEVI'S

Con tejido de poliéster resistente y acabado reversible, esta funda para sofá de 3 plazas de sevi's proporciona protección impermeable y antideslizante. Incorpora bolsillos laterales prácticos y una banda elástica trasera para mayor sujeción. Su mantenimiento es sencillo gracias al lavado a máquina, mientras que la certificación Oeko-Tex garantiza materiales respetuosos con el medio ambiente y seguros para el hogar.

FUNDA IMPERMEABLE PARA SOFÁ DE YSTELLAA

Con diseño moderno y tejido impermeable, la funda para sofá de 3 plazas YSTELLAA incorpora superficie antideslizante y correa ajustable para mantenerla firme. El material de poliéster resiste manchas y arañazos, mientras los bolsillos laterales amplían su funcionalidad. Se puede lavar a máquina, ofreciendo protección y mantenimiento sencillo en una sola pieza de fácil colocación y cuidado diario.

FUNDA IMPERMEABLE PARA SOFÁ DE YSTYLE

Gracias a su confección impermeable, la funda Ystyle para sofá de 3 plazas protege eficazmente frente a líquidos y manchas. El tejido antideslizante mantiene la funda estable, incluso tras un uso continuado. Incorpora correas elásticas ajustables que refuerzan la sujeción, y su mantenimiento resulta sencillo gracias al lavado a máquina, facilitando la protección diaria del mobiliario.

FUNDA IMPERMEABLE REVERSIBLE MOONANGE PARA SOFÁ

Con un sistema de fijación ajustable, la funda para sofá de 3 plazas Moonange destaca por su tejido impermeable de tres capas y diseño reversible, que permite alternar estilos fácilmente. Las costuras reforzadas y materiales certificados Oeko-Tex aseguran resistencia, cobertura total y respeto por la piel, facilitando el mantenimiento y protegiendo el sofá frente a manchas y arañazos.

PROTECTOR DE SOFÁ REVERSIBLE DE COMERCIAL CANDELA FELPUDOS Y ALFOMBRAS

Con diseño reversible y tejido impermeable, este protector de sofá de 3 plazas combina funcionalidad y estilo en un solo producto. El sistema de fijación con correas elásticas mantiene la funda estable, mientras el acolchado multicapa y las costuras reforzadas ofrecen resistencia frente a manchas, arañazos y desgaste, permitiendo un mantenimiento sencillo y una protección eficaz del mobiliario.