Esta mesita auxiliar de estilo nórdico optimiza el espacio, tiene almacenamiento y decora con estilo

La mesa auxiliar nórdica TIENDA EURASIA combina diseño escandinavo, funcionalidad y almacenamiento oculto en un formato compacto y versátil para cualquier rincón del hogar.

Redacción De Tiendas

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:57

La mesa auxiliar nórdica TIENDA EURASIA es una opción que ofrece funcionalidad y diseño escandinavo en el mobiliario del hogar. Con una estructura ... metálica y tapa de madera extraíble, esta mesa redonda (38 cm de diámetro y 30,5 cm de altura) presenta líneas sencillas y un espacio de almacenamiento oculto bajo la tapa, lo que facilita mantener el orden en salones y dormitorios. El acabado en color blanco refuerza su estilo minimalista, permitiendo integrarla en diferentes ambientes decorativos.

