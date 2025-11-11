Este noviembre, disfruta de los mejores precios en productos IKEA si eres parte de IKEA Family

Decir que Ikea te lo pone fácil es quedarse corto: por cero euros, todas tus compras online contarán con un descuento. Y esto no ... aplica sólo a los artículos de la selección, también podrás ahorrar dinero en tus envíos a domicilio. ¡E ir sumando puntos para conseguir otras ventajas!

Llevo siendo parte de Ikea Family hace ya unos cuantos añitos y debo decir que es cierto que son todo ventajas.

Quizás te pase como a mí y no tengas ese tiempo libre para ir personalmente a comprar a la tienda. Así que, para no quitarme de aquello que necesito, utilizo su aplicación o navego por su web, añado mis artículos al carrito, compro a través de su web y espero a que me lleguen a casa. Tres pasos y listo.

Si estabas pensando en hacerte miembro, las Ofertas Family de Ikea son tu excusa perfecta: este noviembre está repleto de productos con descuentos exclusivos si haces tus compras online.

Aquí te dejo mi top 10 para estos primeros días de noviembre. Elige lo que más te guste y cuida un poco de tu bolsillo, que nunca viene mal.

ZAPATERO DE 4 COMPARTIMENTOS HEMNES

Elegante y funcional: así lo describen los que ya lo han comprado. Si buscabas un mueble bonito y práctico para tu recibidor, aquí tienes este zapatero de la línea HEMNES con 4 compartimentos y buena ventilación. Ahora cuesta 129€ por su descuento exclusivo online del 20%.

ZAPATERO DE FILA DOBLE HEMNES

De la misma línea tienes este otro modelo de fila doble, un poco más alto que el anterior que te pone las cosas fáciles para tener bien ordenados los zapatos de toda la familia. Su precio ahora es de 159€ también con la oferta de Ikea Family.

EDREDÓN CÁLIDO SKOGSFRÄKEN

Por 49,99€ tienes un edredón de 240 x 220 cm que está fabricado en tejido lyocell y poliéster que es calentito pero sin agobiar. Muy suave y mullidito, te mantendrá abrigado el tiempo que tú quieras estar bajo él.

TREN DE JUGUETE LILLABO

Para que los peques no se olviden de que se puede jugar sin el móvil, aquí tienes este tren que cuenta con 20 piezas, un túnel y tres vagones de colores. La serie LILLABO apuesta por un planeta sostenible al fabricar sus piezas de madera aprovechando al máximo el material. Un juguete ecológico por sólo 7,99€.

GRIFO PARA LAVABO BROGRUND

Un toque de personalidad para tu baño y con 10 años de garantía a un precio de 39€. Ahorrarás 20€ con respecto al precio original. Cuenta con función de inicio en frío para que no desperdicies ni una gota de agua.

SILLA SKOGSTA

Si quieres renovar tus sillas ahora de cara a las fiestas, Ikea te propone este modelo con el que ahorrarás 10€ en tu compra. Está fabricada en acacia, puedes elegir entre barniz incoloro y color negro y su precio final es de 49€.

MESA DE COMEDOR SKOGSTA

A juego con la silla, tienes esta mesa de comedor de 235 x 100 cm que cuenta con un color marrón oscuro que mantiene la veta natural. Encaja con cualquier estilo y ahora cuesta 349€ gracias a su descuento del 22%. Te estás ahorrando 100€.

ALFOMBRA DE PELO CORTO ONSEVIG

Lo importante de esta alfombra es que está pensada para que la uses. Ponla donde quieras y recibe a tus invitados sin problemas ya que se limpia muy fácilmente. Además, tiene un diseño de estilo oriental desgastado, que le da un toque cozy a tu casa por sólo 59,99€ si la compras ahora. Son 20€ menos.

BOMBILLA LED E27 SOLHETTA

Con 1.521 lúmenes de intensidad y una vida útil de aproximadamente 25.000 horas, aquí tienes una bombilla que va a iluminar cualquier habitación de tu casa durante mucho tiempo. Ahora está a 6,99€ con un descuento del 30% si eres parte de Ikea Family.

CUBO CON TAPA DAMMÄNG

Para terminar, te animo a que te unas al club del reciclaje con este práctico cubo de 26 litros. Su precio es de 14,99€. Estarás ahorrando 5€ en tu compra, para que te animes a elegir otros modelos y así poder clasificar mejor la basura de tu casa.