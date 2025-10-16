Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Solución funcional

Ahorra espacio en interiores de forma sencilla con esta puerta plegable de PVC

La tectake puerta plegable PVC combina resistencia al agua, diseño adaptable y fácil instalación para ofrecer una opción funcional y elegante en la optimización de espacios interiores.

Redacción De Tiendas

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:35

La puerta plegable PVC Tectake en color nogal destaca como una alternativa funcional y moderna para quienes desean optimizar el espacio en el ... hogar sin renunciar al diseño. Fabricada en plástico resistente al agua, esta puerta es especialmente útil en zonas húmedas como cocinas, baños o despensas, donde la durabilidad y el fácil mantenimiento son esenciales.

