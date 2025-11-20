Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Accede a una vivienda funcional con estas modernas casas prefabricadas

Las casas prefabricadas son una opción interesante que ofrece diversas opciones personalizables con diferentes materiales y niveles de aislamiento. Además, permiten ampliar los espacios según las necesidades de la familia.

Redacción De Tiendas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:06

Las casas prefabricadas han transformado la forma de acceder a una vivienda funcional, evitando los largos plazos y complicaciones de la construcción tradicional. Actualmente, ... existen modelos que se montan en cuestión de semanas y se entregan completamente equipados, con instalaciones eléctricas, fontanería y acabados listos para su uso. Muchas de estas opciones utilizan un sistema modular, lo que permite adaptar el espacio a diferentes necesidades, desde familias pequeñas hasta quienes requieren un espacio adicional en el jardín o una residencia temporal.

