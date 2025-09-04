Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Salud

Protege los oídos de los más pequeños de la casa con estos tapones infantiles para actividades acuáticas

Con un diseño anatómico de silicona suave y sistema antideslizante, los FNGXX Tapones oídos Natación Niños ofrecen protección fiable y reutilizable para evitar la entrada de agua durante cualquier actividad acuática infantil.

Redacción De Tiendas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:36

Mantener los oídos protegidos durante las actividades acuáticas es fundamental, sobre todo en la infancia. Los FNGXX Tapones oidos Natación Niños se presentan ... como una solución específica para niños de 6 a 14 años que buscan evitar la entrada de agua en el oído mientras nadan, practican surf o disfrutan de otros deportes acuáticos. Fabricados en silicona suave y flexible, estos tapones destacan por su diseño anatómico que se adapta a la forma de la cóclea, proporcionando comodidad y seguridad incluso en sesiones prolongadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  5. 5

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 17 muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles
  6. 6

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  7. 7 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  8. 8 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  9. 9 Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar
  10. 10 El PP tumba la moción de censura que el PSOE iba a presentar en Benalauría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Protege los oídos de los más pequeños de la casa con estos tapones infantiles para actividades acuáticas

Protege los oídos de los más pequeños de la casa con estos tapones infantiles para actividades acuáticas