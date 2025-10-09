Haz llamadas o usa el GPS sin soltar el manillar con estos cascos de moto con bluetooth integrado

La integración del Bluetooth en los cascos de moto ha transformado la manera en la que los motoristas se comunican y disfrutan de ... sus trayectos. Poder responder llamadas, escuchar música o seguir las indicaciones del GPS sin apartar las manos del manillar añade un plus de comodidad y seguridad. Los modelos actuales, como los que se presentan en esta selección, combinan materiales resistentes con sistemas electrónicos fiables y fáciles de usar.

Todos los cascos seleccionados cumplen con normativas de seguridad europeas, como la homologación ECE, y están fabricados con carcasas de ABS y sistemas de absorción de impactos en EPS. Estas características aportan tranquilidad a quienes buscan protección sin renunciar a la conectividad. La posibilidad de conectar el casco a varios dispositivos y la facilidad de manejo de las funciones Bluetooth hacen que estos modelos sean una opción práctica tanto para desplazamientos urbanos como para viajes de larga distancia.

CASCO INTEGRAL CON BLUETOOTH TORC

Con un diseño aerodinámico y homologación ECE 22-06, este casco integral TORC combina protección avanzada y comodidad en cada trayecto. Incorpora el sistema Bluetooth MINI S7, que permite responder llamadas, escuchar música o seguir indicaciones del GPS sin apartar la atención de la carretera. La doble visera, con opción solar y transparente, facilita la adaptación a distintas condiciones de luz.

CASCO MODULAR BLUETOOTH DE DIRERTYS

Gracias a su diseño modular abatible, este casco Bluetooth de DIRERTYS combina practicidad y tecnología en un formato homologado ECE. Incorpora doble visera, una interior oscura y otra exterior transparente, lo que facilita la adaptación a distintas condiciones de luz durante la conducción. El sistema Bluetooth versión 5.0 permite recibir llamadas y escuchar música con claridad incluso a alta velocidad.

CASCO MODULAR BLUETOOTH DE ORIGINE

Con tecnología de comunicación avanzada, el casco modular ORIGINE incorpora Bluetooth y doble visera, facilitando llamadas manos libres y acceso rápido a música o GPS. Su homologación ECE 22-06 y la carcasa de ABS garantizan protección y durabilidad en cada trayecto, mientras que el diseño abatible añade versatilidad para el uso diario.

CASCO MODULAR CON BLUETOOTH DE ORIGINE

Con conectividad Bluetooth integrada y doble visera, este casco modular ORIGINE facilita la comunicación mientras conduces. La homologación ECE 22-06 y la carcasa de ABS aseguran protección fiable. El diseño abatible y la visera solar retráctil se adaptan fácilmente a los cambios de luz, proporcionando versatilidad en cualquier trayecto.

CASCO MODULAR CON BLUETOOTH DE GHHTHEN

Gracias a su estructura modular abatible, el casco de moto GHHTHEN incorpora conectividad Bluetooth y doble visera antiniebla, aportando seguridad y tecnología en un solo producto. Homologado bajo la normativa ECE, su carcasa de ABS ligera y el interior extraíble aseguran comodidad y protección en trayectos diarios o salidas más largas.

CASCO MODULAR BLUETOOTH BEYSWAGE

Diseñado pensando en la seguridad y la conectividad, el casco modular Beyswage incorpora Bluetooth 5.3 y doble visera para una experiencia de conducción avanzada. Su carcasa de ABS resistente y el interior extraíble ofrecen protección y comodidad en todo tipo de trayectos. La homologación ECE garantiza el cumplimiento de los estándares europeos.

ABDOMINAL WHEEL CASCO DE MOTO INTEGRAL BLUETOOTH CON DOBLE VISERA

Diseñado para quienes priorizan la conectividad, este casco integral ABDOMINAL WHEEL incorpora Bluetooth y doble visera en una estructura ligera y resistente de ABS. La homologación ECE garantiza la seguridad, mientras que el sistema de ventilación favorece la comodidad en desplazamientos largos o urbanos.

CASCO MODULAR BLUETOOTH GHHTHEN

Con un diseño abatible y homologación ECE, este casco modular Bluetooth de GHHTHEN combina seguridad y tecnología en un formato ligero. La carcasa de ABS y el interior extraíble ofrecen resistencia y facilidad de limpieza, mientras que el sistema Bluetooth integrado permite responder llamadas y escuchar música durante la conducción.

CASCO INTEGRAL CON BLUETOOTH YHQUDGWT

Este casco YHQUDGWT combina protección avanzada con tecnología Bluetooth 5.4 integrada. Dispone de doble visor antivaho, uno exterior resistente a arañazos y otro solar interior, junto a altavoces estéreo que permiten llamadas manos libres y música con sonido nítido. La conectividad Bluetooth facilita el acceso a navegación GPS y llamadas sin apartar la vista de la carretera.

CASCO MODULAR BLUETOOTH CON DOBLE VISERA BEYSWAGE

Este casco modular de moto Beyswage incorpora tecnología Bluetooth y doble visera antivaho en una estructura ligera de ABS. La conectividad Bluetooth facilita recibir llamadas y disfrutar de música sin apartar la atención de la carretera. El forro desmontable y lavable ayuda a mantener la higiene tras largas jornadas, y la visera solar ajustable protege frente a cambios de luz.