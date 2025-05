Lleva todo lo que necesitas en tus excursiones en esta mochila de Sprinter que está rebajada un 57%

Álvaro Martí Martín Lunes, 19 de mayo 2025, 10:05 Compartir

Cuando se trata de mochilas, no conviene escatimar. No se trata sólo de llevar encima todo lo que te pueda hacer falta en un momento dado, sino de poder transportar ese peso sin fastidiarte la espaldao los hombros. Si algo he aprendido a base de ensayo y error, es que un diseño inadecuado se termina pagando con salud.

Ahora bien: que una buena mochila sea una inversión no quiere decir que tengas que dejarte una pasta en ella. Ya sabes que caro no siempre es sinónimo de bueno. Aunque es cierto que, para encontrar los mejores precios, hoy en día tienes que armarte de paciencia para revisar decenas de páginas hasta dar con una cifra razonable.

O eso, o confías como de costumbre en De Tiendas para ayudar a ahorrar tiempo además de dinero. Porque resulta que hoy tenemos por aquí una mochila deportiva de primera calidad con un descuentazo de nada más, y nada menos, que del 57%.

Se trata de un modelo Twinpeak Trespass de Sprinter, que ahora mismo te puedes llevar a casa por menos de 70€. ¡Pero no tardes mucho en decidirte, porque esta rebaja puede esfumarse en cualquier momento!

Mochila cómoda, resistente y ergonómica

¿No ves el momento de tener unos días libres y escaparte de la ciudad para disfrutar del aire puro? Si la respuesta es afirmativa, entonces esta mochila Twinpeak Trespass de Sprinter te va a venir como anillo al dedo.

Hablamos de un modelo que tiene 45 litros de capacidad, para que guardes desde comida y ropa hasta una tienda de campaña sin el menor problema. Tiene un amplio bolsillo principal con cremallera y espacio frontal adicional de rejilla con cierre de presilla, para los objetos que necesites tener a mano. Además, cuenta con un eficiente sistema de ventilación, para evitar cualquier problema relacionado con la humedad en el interior.

En este mismo sentido, la mochila está fabricada en poliéster tipo Oxford 420D: un tejido impermeable y muy resistente a los desgarrones, que también está tratado para retardar las llamas en caso de accidente con fuego.

Incorpora un respaldo firme que se adapta perfectamente a tu espalda, haciendo que la mochila vaya bien fijada y evitando bamboleos que pueden derivar en lesiones a largo plazo. Las correas también están acolchadas y son ajustables. Por supuesto, los materiales de todo el sistema de sujeción son transpirables, de manera que no tienes que preocuparte del sudor.

Esta mochila deportiva de Sprinter, modelo Twinpeak Trespass, tiene una garantía de 3 años y ahora mismo está a la venta por sólo 65,20€, lo que supone un descuento del 57% con respecto al precio habitual. Es la mejor oferta que vas a encontrar de este diseño en concreto, de manera que no te lo pienses y hazte con ella antes de que se agote.

Mochila de Deporte DLX Hiking

