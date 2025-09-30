Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

AI Generated Image
Análisis

Mira telescópica deportiva 4x20 HOUND: Precisión y versatilidad para carabinas de aire comprimido y airsoft

La mira telescópica deportiva 4x20 HOUND ofrece precisión y ligereza para mejorar la puntería en carabinas de aire comprimido y airsoft, adaptándose fácilmente a distintos rifles gracias a su doble sistema de montaje.

Redacción De Tiendas

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:52

La HOUND Mira Telescópica Deportiva 4x20 se ha consolidado como una opción destacada para quienes buscan precisión y fiabilidad en carabinas de aire ... comprimido y airsoft. Diseñada específicamente para rifles de pequeño calibre, esta mira ofrece una combinación equilibrada de ligereza y robustez, facilitando la puntería en actividades deportivas. Su construcción en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) garantiza una resistencia superior al desgaste, un aspecto que la diferencia frente a otras miras convencionales del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  2. 2 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  5. 5

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  6. 6

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  7. 7 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  9. 9 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  10. 10 Sanidad retira tres cremas cosméticas por posibles riesgos para la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mira telescópica deportiva 4x20 HOUND: Precisión y versatilidad para carabinas de aire comprimido y airsoft

Mira telescópica deportiva 4x20 HOUND: Precisión y versatilidad para carabinas de aire comprimido y airsoft