Si te gusta el trekking y el senderismo, no te pierdas estas zapatillas Gore-Tex

Descubre qué zapatillas trekking Gore-tex ofrecen la mejor protección frente a la lluvia y el barro, pero sin renunciar a la comodidad durante largas rutas en la montaña o el bosque.
Lunes, 6 de octubre 2025, 09:32
La tecnología Gore-Tex ha revolucionado el calzado de montaña, permitiendo que los pies se mantengan secos incluso en rutas bajo la lluvia o ... al cruzar charcos y barro.
En esta selección se encuentran productos tanto para quienes priorizan la ligereza y la flexibilidad, como para quienes buscan una mayor robustez y soporte en el tobillo.
ZAPATILLAS DE TREKKING ADIDAS TERREX EASTRAIL
Con materiales resistentes y tecnología Gore-Tex, estas zapatillas de trekking de adidas ofrecen protección frente al agua sin renunciar a la transpirabilidad. El modelo Terrex Eastrail combina una parte superior sintética con refuerzos de malla, logrando un ajuste cómodo y ligero para rutas largas en montaña o bosque.
La amortiguación de la mediasuela EVA y la suela de caucho con gran tracción aportan seguridad al caminar por terrenos irregulares o húmedos.
ZAPATOS DE SENDERISMO COLUMBIA CRESTWOOD TECHLITE OMNI-GRIP
Con una combinación de ante resistente y malla transpirable, los Columbia Crestwood ofrecen una estructura ligera que responde bien ante rutas exigentes. La entresuela Techlite proporciona una amortiguación suave y duradera, mientras que la suela Omni-Grip asegura tracción fiable sobre superficies irregulares.
La comodidad al caminar se nota desde el primer paso, incluso en jornadas largas por montaña o senderos húmedos. Su diseño robusto protege el pie y mantiene la ventilación, lo que ayuda a evitar molestias en climas variables.
ZAPATILLAS DE TRAIL IMPERMEABLES SALOMON
Diseñada para quienes alternan entre asfalto y sendero, la SALOMON Ultra Flow Gore-Tex combina una amortiguación suave con un ajuste cómodo. Su membrana impermeable protege frente a la humedad sin sacrificar ligereza ni flexibilidad, y la suela All Terrain Contagrip garantiza buen agarre en superficies cambiantes.
Esta zapatilla de trail running destaca cuando el clima es imprevisible y el terreno varía. Mantiene los pies secos y estables en rutas largas, facilitando transiciones fluidas entre ciudad y naturaleza.
BOTAS DE MONTAÑA SALEWA CROW
Diseñadas para afrontar rutas alpinas exigentes, las botas Salewa Crow Gore-Tex combinan materiales resistentes con una membrana impermeable que protege en condiciones cambiantes. La suela Vibram Mulaz proporciona un agarre seguro en roca y nieve, mientras que el sistema 3F une el talón, la suela y el empeine para un ajuste estable y flexible.
El cuello anatómico y el Climbing Lacing favorecen la comodidad en descensos y la precisión en terrenos técnicos.
ZAPATO DE SENDERISMO MERRELL IMPERMEABLE
Fabricadas con ante y malla transpirable, las Merrell Moab 3 GTX están pensadas para quienes buscan comodidad y protección constante en el senderismo. Su membrana impermeable Gore-Tex mantiene los pies secos incluso cuando el clima se complica, mientras que la tecnología Air Cushion en el talón absorbe impactos y mejora la estabilidad en cada paso.
La suela Vibram TC5+ proporciona agarre seguro sobre terrenos resbaladizos o rocosos, y la plantilla extraíble añade un plus de amortiguación.
BOTAS DE MONTAÑA MERRELL MOAB MID GTX
Con una estructura robusta y diseño pensado para largas travesías, las Merrell Moab 3 Mid GTX destacan por su membrana GORE-TEX impermeable y transpirable. La combinación de ante y malla en la parte superior, junto con cordones y forro reciclados, proporciona resistencia y comodidad en cada paso.
La suela Vibram TC5+ ofrece un agarre seguro en superficies complicadas, mientras que la plantilla extraíble y la tecnología Air Cushion en el talón absorben impactos y aumentan la estabilidad.
ZAPATILLAS RIDGERIDER GORE-TEX DE REEBOK
Gracias a su membrana impermeable Gore-Tex, las zapatillas Ridgerider 6 de Reebok mantienen los pies secos en rutas bajo lluvia o al cruzar charcos. El diseño combina una parte superior de ripstop y malla, inspirada en el calzado de trail, con una suela de tacos que proporciona tracción en terrenos irregulares y urbanos.
Esta zapatilla de trekking destaca por su estabilidad y comodidad, tanto en senderos forestales como en paseos urbanos prolongados.
ZAPATOS DE SENDERISMO SALEWA WILDFIRE GTX
Con un diseño robusto y ligero, las SALEWA Ms Wildfire GTX combinan materiales sintéticos resistentes con una membrana GORE-TEX que protege frente a la humedad sin sacrificar la ventilación. La estructura Exa Shell y el sistema 3F aportan sujeción y flexibilidad, favoreciendo la estabilidad en cada paso sobre terrenos técnicos.
La suela POMOCA Speed Mtn proporciona un agarre fiable en roca y senderos, mientras que la plantilla OrthoLite mantiene el pie seco durante largas rutas.
