Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Boxeo

Entrena y diviértete en casa con estas máquinas de boxeo musical. ¡Son adictivas!

Entrenar en casa puede ser divertido y exigente con una máquina de boxeo musical: la música motiva, las luces guían y los modos de velocidad permiten adaptar cada sesión a tu ritmo y nivel.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:28

Entrenar en casa con máquinas de boxeo musical combina tecnología, deporte y entretenimiento. Estos equipos incluyen luces LED sincronizadas con la música, modos ... de velocidad ajustables y conectividad Bluetooth, lo que permite personalizar el entrenamiento según las preferencias del usuario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga
  5. 5 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  10. 10

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Entrena y diviértete en casa con estas máquinas de boxeo musical. ¡Son adictivas!

Entrena y diviértete en casa con estas máquinas de boxeo musical. ¡Son adictivas!