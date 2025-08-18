Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Descubre esta desbrozadora profesional multifunción: Potencia y versatilidad para el mantenimiento del jardín

La KNAKASAKI Desbrozadora Profesional Multifunción 63CC 3,5HP gasolina destaca por su potencia y versatilidad, permitiendo afrontar tareas de jardinería exigentes con un solo equipo y una excelente relación calidad-precio.

Redacción De Tiendas

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:33

La KNAKASAKI Desbrozadora Profesional Multifunción 63CC 3,5HP gasolina se presenta como una solución versátil y robusta para quienes buscan mantener su jardín ... en condiciones óptimas, sin importar la complejidad de las tareas. Este modelo destaca por su potente motor de 63CC y 3,5 caballos de potencia, lo que permite abordar desde el desbroce de hierba densa hasta la poda de setos y ramas en altura, todo con una sola herramienta. Gracias a su diseño multifunción, incluye accesorios para cultivar, cortar setos telescópicos y podar en altura, lo que facilita el trabajo tanto en jardines domésticos como en terrenos más exigentes.

