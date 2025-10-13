Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¡Atención motero! Vas a querer estos guantes que combinan estilo, protección y comodidad

Los Harssidanzar GM028E combinan piel de cabra auténtica, protección reforzada y compatibilidad con pantalla táctil para ofrecer comodidad y seguridad en el día a día del motorista.

Redacción De Tiendas

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:35

La protección y la comodidad son dos aspectos fundamentales al elegir unos guantes para moto, y los Harssidanzar GM028E de cuero con pantalla ... táctil buscan ofrecer ambas cualidades en un producto pensado para motoristas exigentes. Fabricados en piel de cabra auténtica, estos guantes destacan por su resistencia y flexibilidad, lo que permite un ajuste cómodo sin sacrificar la movilidad de la mano durante la conducción. Además, la incorporación de tecnología de pantalla táctil en el dedo medio y el pulgar facilita el uso de dispositivos móviles sin necesidad de quitarse los guantes, una característica cada vez más valorada en el segmento de equipamiento para moto.

