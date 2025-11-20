Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Bienestar

Alivia la tendinitis y el dolor muscular con estas muñequeras de compresión

Aliviar molestias en la muñeca es posible con muñequeras de compresión que ofrecen soporte y comodidad, pero no todas se adaptan igual a actividades deportivas o al uso diario.

Redacción De Tiendas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:55

La sobrecarga en la muñeca, provocada por actividades repetitivas, deporte o trabajos manuales, puede derivar en molestias persistentes y limitar la movilidad. Las muñequeras ... de compresión se caracterizan por su diseño que aplica una presión controlada sobre la articulación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  4. 4 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  5. 5 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  8. 8 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  9. 9 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  10. 10

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alivia la tendinitis y el dolor muscular con estas muñequeras de compresión

Alivia la tendinitis y el dolor muscular con estas muñequeras de compresión