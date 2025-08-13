Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zoilo Blanca en su estudio. Antonio contreras
La Granizada

Zoilo Blanca: «Una buena fiesta me carga la pila artística»

El pintor malagueño, en plena eclosión, reconoce que le aburre el arte «con un mensaje muy claro»

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:24

Zoilo Blanca Marín (1997) viene con sello chango y artista ya desde la cuna. Lo chango le viene de la uva palomina, de Don Zoilo, ... un vino jerezano con cuerpo y aroma, cuyos viñedos tiñeron la infancia de Antonio Blanca Marín, padre de Zoilo. Lo artista le viene (también) de su padre, pero cala y enraíza más profundo que el nombre. A Zoilo se le cría con culto al óleo en calle Alemania, sobre un lienzo del Soho que nada tiene que ver con el barrio turístico y cosmopolita que hoy conocemos. Los trazos de entonces presentaban un Soho más promiscuo y descuidado, tierra fértil para menudeos y maleantes. Esta curiosa composición, que pone un pincel en sus manos desde una edad muy temprana, llevan a Blanca a dar el salto a lo profesional desde hace dos años. SUR charla con un artista que se considera «autodidacta itinerante», que se identifica con aquel Soho decadente y marginal y rehúye del cuadro que hoy se dibuja. Se niega a promocionar nada. Aquí solo busca una buena conversación.

