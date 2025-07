Weekend Beach empieza a soplar velas con Kaiser Chiefs, JavyPablo y Faenna

Los Kaiser Chiefs suben al escenario del Weekend Beach. Son algo más de las doce y media de la noche. Hace unas horas que uno ... de los grandes clásicos del verano cultural abrió sus puertas. En el mismo lugar de siempre, con la misma filosofía de siempre: en Torre del Mar, cerca de la playa, y con un cartel que da para satisfacer a todos los gustos musicales. Era el primer día del Weekend Beach.

A la banda británica se le conoce sobre todo por su himno de 'Ruby'. Tampoco es extraño. Pocos estribillos dan mejor para un voceo colectivo. Ni hablar de lo que puede pasar con unas cuantas cervezas encima. Kaiser Chiefs demostraron en el Weekend Beach que son mucho más que eso. El concierto que dieron embridó el primer día este cumpleaños.

Alcanzar los diez años y consolidar un festival en estos tiempos es un mérito en sí mismo. Que los de Leeds se encargaran de ponerle la banda sonora a la fiesta del cumpleaños no era otra cosa que estar a la altura de las circunstancias.

Claro que el público pudo disfrutar de los grandes 'hits' de sus trabajos de 'Yours Truly, Angry Mob' y 'Off With Their Heads'. Los mayores saltos y agitaciones entre el público llegaron con los temas de álbum primerizo, 'Employment'. Los ecos de 'ruby, ruby, ruby' resonaban con fuerza, aún con el conierto ya finiquitado. 'I predict a Riot' y 'Everyday I Love You Less and Less' ejercieron de catalizador hacia la euforia colectiva.

Los años pasan por Kaiser Chiefs, pero no afectan a su potencial para armar un concierto que cumple con las expectativas. Algunos vasos siguen volando al aire y se espurrea cerveza. Buena señal. Ese estilo suyo, muy rollo clase obrera británica, sigue conquistando los corazones. Ricky Wilson encarna a la perfección el papel de mocoso insolente y encantador a la vez.

Más imágenes del primer día del Weekend Beach. SUR

Es curioso, ahora que Oasis ha vuelto, hay que puntualizar que los hermanos Gallagher consideraban a Kaiser Chiefs una banda chapucera. La realidad es otra. Y las críticas, vistas con el espejo retrovisor, le han ayudado más que le han perjudicado.

El primer día del Weekend Beach no fue solo Kaiser Chiefs. Antes pasaron por el escenario Seguridad Social, entre otros. La representación malagueña estuvo garantizada con JavyPablo y Faenna. Los primeros acaban de lanzar su tercer disco, 'Para que te quieras quedar'. El nivel ofrecido por los hermanos fue de sobresaliente, dejando claro que hay JavyPablo para rato y que serán importantes.

Faenna sigue en ascenso directo al olimpo del rap español. Calidad y arte a raudales. A pesar de su juventud, tiene oficio para marcar una época. Por algo, Cypress Hill contaron con ella como telonera en su concierto reciente de Murcia. Hoy más con Lori Meyers y Kase.O, entre otros.