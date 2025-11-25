Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fernando Méndez-Leite, Inés Enciso, Jazmín Beirak y Ernest Urtasun. Efe

La unidad contra la violencia machista en la cultura recibe 55 llamadas en un año

De ellas, el 49% proceden del sector del cine y en cuanto al tipo de abuso es la agresión sexual la que destaca con un 43% de los casos atendidos

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

La unidad de atención contra las violencias machistas en el sector audiovisual y cultural ha recibido 55 llamadas y 4 consultas de asesoramiento colectivo por ... un mismo agresor en el año que lleva en funcionamiento. «Nos gustaría que fueran cero», apuntaba la directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, Jazmín Beirak, encargada de desgranar los datos, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

