Jano Mecha copresenta en Telecinco el matinal 'El programa de Ana Rosa' junto a Ana Rosa Quintana. R. C.

Jano Mecha

Copresentador de 'El programa de Ana Rosa'
«He vivido muchos años con la maleta en el coche y sin saber dónde iba a acabar»

Conductor del matinal de Telecinco, cuenta que compartió estudios con Isabel Díaz Ayuso: «Pasaba desapercibida»

J. Moreno

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:29

Ha pasado una parte del verano centrado en la actualidad en las mañanas de Telecinco y, ahora, vuelve con Ana Rosa Quintana para compartir plató. ... Tras una larga vida profesional en la calle, como reportero al pie de la noticia, el periodista Jano Mecha copresenta 'El programa de Ana Rosa', el buque insignia de la cadena de Mediaset, que arrancó esta semana su temporada 21. «Si eres ministro o presidente no debes ir solo a medios más afines, pero es el precio que hay que pagar por ser crítico», subraya.

