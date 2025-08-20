Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El austríaco Johannes Piestz se hizo con el triunfo en la última gala de Eurovisión. Afp

Viena será la sede de Eurovisión 2026

La final de la setenta edición del certamen se celebrará el 16 de mayo en el Wiener Stadthalle, el estadio cubierto más grande de Austria

C. P. S.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:07

La final del 70º Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará el 16 de mayo de 2026 en Viena. El certamen tendrá lugar en ... el Wiener Stadthalle, el estadio cubierto más grande de Austria, con semifinales a principios de la misma semana, el martes 12 de mayo y el jueves 14 de mayo, según ha informado Eurovisión.

