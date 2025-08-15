La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte

El verano es tiempo de playa, montaña y vacaciones, pero también de series. Los días libres son un buen momento para ponerse al día con ... aquellos capítulos atrasados o con ese título del que todo el mundo habla. Pero, ¿no sabes qué serie ver próximamente? Pues el popular periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte ha dejado en sus redes sociales una recomendación a sus seguidores. «Anoche terminé de ver la primera temporada de 'Tierra de mafiosos' (MobLand) y me ha gustado mucho: Hardy, enorme como suele; Brosnan, atravesado y peligroso como nunca; Mirren, una asombrosa bruja mala. Diez capítulos que se me han hecho cortos».

Pérez-Reverte es uno más de los fascinados por esta producción de Paramount+ que está en SkyShowtime. Se trata del nuevo thriller criminal de Guy Ritchie está arrasando y que contará con una segunda temporada. La serie de Guy Ritchie con Tom Hardy, Helen Mirren y Pierce Brosnan como reparto principal está teniendo muy buenas críticas, tanto en el mercado anglosajón como en el resto de países.

En los 10 episodios que conforman la primera temporada, seguimos a dos familias del crimen enfrentadas, los Harrigan y los Stevenson. El poder está en juego cuando los Harrigans y los Stevensons, dos familias del crimen londinense enfrentadas, chocan en una batalla a vida o muerte que amenaza con derribar imperios y arruinar vidas. Atrapado en el fuego cruzado se encuentra Harry Da Souza, un «arreglador» callejero tan peligroso como apuesto.