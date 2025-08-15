La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte
El popular escritor recomienda la primera temporada de 'MobLand' (Tierra de Mafiosos), protagonizada por Pierce Brosnan
SUR
Viernes, 15 de agosto 2025, 00:12
El verano es tiempo de playa, montaña y vacaciones, pero también de series. Los días libres son un buen momento para ponerse al día con ... aquellos capítulos atrasados o con ese título del que todo el mundo habla. Pero, ¿no sabes qué serie ver próximamente? Pues el popular periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte ha dejado en sus redes sociales una recomendación a sus seguidores. «Anoche terminé de ver la primera temporada de 'Tierra de mafiosos' (MobLand) y me ha gustado mucho: Hardy, enorme como suele; Brosnan, atravesado y peligroso como nunca; Mirren, una asombrosa bruja mala. Diez capítulos que se me han hecho cortos».
Pérez-Reverte es uno más de los fascinados por esta producción de Paramount+ que está en SkyShowtime. Se trata del nuevo thriller criminal de Guy Ritchie está arrasando y que contará con una segunda temporada. La serie de Guy Ritchie con Tom Hardy, Helen Mirren y Pierce Brosnan como reparto principal está teniendo muy buenas críticas, tanto en el mercado anglosajón como en el resto de países.
En los 10 episodios que conforman la primera temporada, seguimos a dos familias del crimen enfrentadas, los Harrigan y los Stevenson. El poder está en juego cuando los Harrigans y los Stevensons, dos familias del crimen londinense enfrentadas, chocan en una batalla a vida o muerte que amenaza con derribar imperios y arruinar vidas. Atrapado en el fuego cruzado se encuentra Harry Da Souza, un «arreglador» callejero tan peligroso como apuesto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.