Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte

El popular escritor recomienda la primera temporada de 'MobLand' (Tierra de Mafiosos), protagonizada por Pierce Brosnan

SUR

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:12

El verano es tiempo de playa, montaña y vacaciones, pero también de series. Los días libres son un buen momento para ponerse al día con ... aquellos capítulos atrasados o con ese título del que todo el mundo habla. Pero, ¿no sabes qué serie ver próximamente? Pues el popular periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte ha dejado en sus redes sociales una recomendación a sus seguidores. «Anoche terminé de ver la primera temporada de 'Tierra de mafiosos' (MobLand) y me ha gustado mucho: Hardy, enorme como suele; Brosnan, atravesado y peligroso como nunca; Mirren, una asombrosa bruja mala. Diez capítulos que se me han hecho cortos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  3. 3

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  4. 4 Controlado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  5. 5 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  6. 6 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  7. 7 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  8. 8 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  9. 9 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  10. 10 El incendio de un coche en la avenida Valle Inclán de Málaga provoca una columna de humo y retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte

La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte