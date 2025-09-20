Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Barbara Rey, en el concurso. Luis Miguel González

Bárbara Rey

Artista
«Me ha traicionado prácticamente todo el mundo, pero he sido querida»

La 'exvedette' es una de las participantes de 'Bailando con las estrellas', el concurso de Telecinco que pone a los famosos a bailar

J. Moreno

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:20

Dejó atrás sus rencillas con Telecinco para volver por la puerta grande. La 'exvedette', presentadora y actriz Bárbara Rey (Totana, Murcia, 75 años) es una ... de las participantes de 'Bailando con las estrellas', el concurso de Telecinco (los sábados a las 22:30 horas) presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, donde los famosos saltan a la pista de baile. Vuelve además al primer plano de la pequeña pantalla en un buen momento. «He sufrido y he pasado mucho dolor en este último tiempo. Llevo dos años terribles, muy dolorosos», confesó en un encuentro con medios en el Festival de Televisión de Vitoria.

