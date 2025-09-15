Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

'The Studio', 'The Pitt' y 'Adolescencia' dominan los Emmy 2025

A sus 15 años, Owen Cooper, que competía por el premio con Javier Bardem, se ha convertido en actor más joven en ganar un Emmy

EP

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:22

'The Studio', con un total de 13 galardones, se convirtió en la gran triunfadora en la 77.ª edición de los premios Emmy. Una ... ceremonia en la que, junto a la comedia de Apple TV+, también brillaron otros títulos como el drama médico de 'The Pitt' de HBO y la miniserie de Netflix 'Adolescencia'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  2. 2 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  3. 3 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  4. 4 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  5. 5 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  6. 6 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  7. 7

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  8. 8

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  9. 9

    La paradisiaca cueva de Málaga que triunfa como escapada en la nueva serie de Robin Wright en Amazon
  10. 10

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'The Studio', 'The Pitt' y 'Adolescencia' dominan los Emmy 2025

&#039;The Studio&#039;, &#039;The Pitt&#039; y &#039;Adolescencia&#039; dominan los Emmy 2025