Luján Argüelles

Telecinco concede una segunda oportunidad a 'El rival más débil'

Presentado por Luján Argüelles, el concurso vuelve casi un año después de su fría acogida en la principal cadena de Mediaset

J. Moreno

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:43

«Eres el rival más débil. Adiós». Los más cafeteros de la televisión, y especialmente del género del concurso, siguen recordando la frase más célebre ... de este formato, que se estrenó hace más de dos décadas en las tardes de TVE. En plena ola por la nostalgia, Telecinco recuperó 'El rival más débil' presentado por Luján Argüelles, con una primera temporada emitida en septiembre del año pasado que se paralizó por bajas audiencias. Ahora, aprovechando el periodo de las vacaciones, la cadena concede una segunda oportunidad al concurso y emitirá tres nuevos programas en los jueves de agosto que contarán, eso sí, con la participación de famosos.

