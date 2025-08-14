Telecinco concede una segunda oportunidad a 'El rival más débil'

«Eres el rival más débil. Adiós». Los más cafeteros de la televisión, y especialmente del género del concurso, siguen recordando la frase más célebre ... de este formato, que se estrenó hace más de dos décadas en las tardes de TVE. En plena ola por la nostalgia, Telecinco recuperó 'El rival más débil' presentado por Luján Argüelles, con una primera temporada emitida en septiembre del año pasado que se paralizó por bajas audiencias. Ahora, aprovechando el periodo de las vacaciones, la cadena concede una segunda oportunidad al concurso y emitirá tres nuevos programas en los jueves de agosto que contarán, eso sí, con la participación de famosos.

En un encuentro con medios coincidiendo con el primer estreno de 'El rival más débil', Luján Argüelles dejó claro que ella no es actriz, al contrario que las presentadoras de las versiones que emitió TVE a principios de siglo. «Es un formato que me encantó en su momento, pero yo no tengo el perfil de Nuria González y Karmele Aranburu», señalaba. Ella, según contó, es una persona «muy irónica» a la que le gusta «parodiarlo todo». «Me encanta jugar hasta el límite, pero desde un lugar siempre de conexión y de enlace entre tú y yo. Y que los dos nos estemos riendo de lo que está ocurriendo, aunque seamos muy duros con los comentarios o con las situaciones, pero desde la comodidad», explicó.

En la versión moderna de 'El rival más débil', producida por Mediaset España en colaboración con Brutal Media, participan personajes famosos. En la entrega que Telecinco emitirá hoy, sobre las 23:00 horas, serán ocho periodistas los protagonistas: César Muñoz, Mayka Navarro, Samanta Villar, Flora González, Irene Junquera, Jesús Álvarez, Juan Ramón Lucas y Nacho Medina. Los concursantes tendrán que trabajar juntos para conseguir el bote de hasta 50.000 euros destinado a una organización benéfica, mientras superan diferentes rondas de preguntas, demostrando sus conocimientos y agilidad mental, desplegando sus estrategias y eliminando a los compañeros más débiles hasta llegar a la última fase, donde los dos finalistas se batirán en un duelo decisivo del que solo uno se alzará como ganador.

En esta etapa por el concurso han pasado hasta políticos. Desde la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes hasta la andaluza Susana Díaz, o el ex secretario general del PSOE-M, Juan Lobato. «El programa de políticos es magia. Las cosas que contestan dices: '¿En serio?' Los españoles van a pedir que se cambie la Constitución e ir a las urnas de nuevo pero con otros políticos en todos los partidos. Escuchas cada cosa…», bromeó la comunicadora asturiana.

Sus orígenes

Estrenado originariamente en 2000 en la cadena BBC Two de Reino Unido, 'The Weakest Link' es un exitoso formato de ampliamente adaptado a nivel internacional. En Reino Unido, el formato original se ha emitido durante más de una década y además ha sido adaptado en 46 países, como Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Japón, México, Chile, Holanda, y Grecia, entre otros.

En nuestro país fue emitido entre los años 2002 y 2004, primero en La 1 y después en La 2, con una versión diaria en horario vespertino. Aunque no fue un concurso que despuntó demasiado en la cadena pública, sí que generó una comunidad de fans que pedía su regreso a la pequeña pantalla. De hecho, en 'YouTube' hay disponibles emisiones completas del programa, como un especial de 'Drag queens', que acumula casi 300.000 visualizaciones.

En 2020, veinte años después de su debut, el concurso regresó a la televisión en Estados Unidos a través de NBC con una versión readaptada a los nuevos tiempos, convirtiéndose en el mejor estreno de un concurso de televisión ese otoño. En 2021, se estrenó en Reino Unido, donde se alzó en el concurso con mayor audiencia de ese año.