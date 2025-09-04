Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Sandra Barneda, Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño presentan el programa. Mediaset

'Supervivientes All Stars', la segunda oportunidad para catorce famosos en el 'reality' más exigente

Telecinco estrena la nueva temporada de este programa, que vuelve a reunir a concursantes anteriores. Gloria Camila, Sonia Monroy o Adara, entre los regresos

J. Moreno

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:02

Catorce famosos volverán a tener una segunda oportunidad en Honduras. Pero al regreso a los Cayos Cochinos no se lo pondrán fácil. No habrá ni ... arroz, ni latas, ni lentejas para sobrevivir los primeros días de aventura, que podrían verse además seriamente agravados por fuertes tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos propios de la temporada de huracanes en el Caribe, que tiene en septiembre y octubre sus meses más intensos. Así arranca la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', estreno este jueves en Telecinco (22:00 horas), con más condiciones al límites, donde el polifacético Jorge Javier Vázquez repetirá también como maestro de ceremonias desde Madrid y Laura Madrueño hará lo propio desde la isla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  4. 4 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  5. 5 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  6. 6 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  7. 7

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  8. 8 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera
  9. 9 ¿Para qué sirve la almohadilla de las bandejas de carne?: Mercadona lo aclara
  10. 10

    Las VPO de nunca acabar: cuatro años para un proyecto municipal de 35 pisos en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Supervivientes All Stars', la segunda oportunidad para catorce famosos en el 'reality' más exigente

&#039;Supervivientes All Stars&#039;, la segunda oportunidad para catorce famosos en el &#039;reality&#039; más exigente