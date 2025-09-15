Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La representante de Eurovisión Yuval Raphael posa con la bandera de su país. REUTERS

RTVE llevará a su Consejo retirar a España de Eurovisión si Israel participa

El presidente de la corporación pública incluirá este punto en la reunión que se celebrará mañana, tras la polémica por la suspensión de la Vuelta

J. Moreno

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:47

Casi dos años después de los atentados de Hamás, que provocaron el recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre Gaza, el Gobierno endurece su discurso y ... eleva la presión para la expulsión de Israel de Eurovisión. Hasta ahora, fueron diferentes iniciativas parlamentarias, impulsadas especialmente por las formaciones de izquierdas, que en meses anteriores reclamaban a la dirección de TVE que no emitiera la participación del país hebreo en este festival europeo, que en cada edición siguen cerca de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  8. 8

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur RTVE llevará a su Consejo retirar a España de Eurovisión si Israel participa

RTVE llevará a su Consejo retirar a España de Eurovisión si Israel participa