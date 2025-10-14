Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Logotipo de Music Television (MTV) R. C.

MTV dice adiós el 31 de diciembre, apagando su señal definitivamente

YouTube, Spotify y TikTok han desplazado a la televisión tradicional, en un ecosistema dominado por el streaming

María Gardó y Miguel G. Casallo

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 16:47

El panorama mediático cambia por días y dentro de la vorágine, se van tomando decisiones sorprendentes. La última ha sido la tomada por Paramount Global, ... el gigante del entretenimiento, que ha confirmado que apagará para siempre la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el 31 de diciembre de 2025.

