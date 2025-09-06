Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los colaboradores de ´Sálvame´, durante el último programa en Telecinco Luis Miguel González

Rupturas en la tele

Conozco pocas gestiones de una ruptura peores que la de los ex de 'Sálvame' con Telecinco

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02

Conozco pocas gestiones de una ruptura peores que la de los ex de 'Sálvame' con Telecinco. En algún momento habría que analizar qué clase de ... relaciones se gestan en esa cadena para que las salidas sean tan traumáticas. Presentadores y colaboradores de otros canales han dado el salto a emisoras diferentes sin que se generen conflictos. Se me ocurren los casos de Roberto Leal, Eva González o Cristina Villanueva sin ir más lejos. Pero las salidas de Mediaset siempre son agitadas y colean en el tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  2. 2 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  3. 3 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  4. 4 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  5. 5 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  6. 6 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  7. 7 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  8. 8 Los españoles dictan sentencia en el CIS: La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Declarado un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rupturas en la tele

Rupturas en la tele