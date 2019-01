Luces, cámara y 'La Voz' Los 'coaches' de 'La Voz', con Paulina Rubio como debutante, ahora en Antena 3. :: roberto sastre El 'talent' musical debuta esta noche en Antena 3 después de cinco ediciones en Telecinco JULIÁN ALÍA Lunes, 7 enero 2019, 00:34

Y al fin llegó el día. Antena 3 estrena esta noche a las 22.40 horas 'La Voz', que hará dobletes semanales (lunes y martes) durante su primera fase, la de las audiciones a ciegas. Tras cinco ediciones en Telecinco, el formato llega al canal principal de Atresmedia, que, al igual que otros modelos internacionales (Estados Unidos, Alemania o Australia), apuesta también por galas de menor duración. Esto no solo significa que los espectadores pueden irse antes a la cama, sino que repercute además en el formato publicitario. De igual manera que con las series originales, ahora con una duración de cincuenta minutos por capítulo, la cadena aplica la nueva estructura '3x3', que se traduce en tres cortes de publicidad de tres minutos por cada hora de emisión.

«El 'talent' es un género imprescindible en todas las cadenas, y 'La Voz' es el formato líder a nivel internacional. Es lo que en la profesión denominamos un 'format killer'», declara Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, ante la llegada del programa, que debuta con Eva González a los mandos. La presentadora andaluza, quien aseguró en su día que «rechazaría cualquier otro formato» para seguir con 'MasterChef', visita hoy el plató de 'Zapeando' (La Sexta) para hablar del gran estreno. Mañana será el turno de Ricky Merino, que llega al espacio conducido por Frank Blanco como colaborador para hablar cada martes de las audiciones a ciegas. Tras ser copresentador de 'El chat' de 'Operación Triunfo 2018', el extriunfito ha seguido un camino similar al de Eva González, y también ha cambiado TVE por Atresmedia.

En cuanto al propio canal de Antena 3, los concursos diarios '¡Ahora caigo!' y '¡Boom!' le harán un guiño al esperado estreno. Arturo Valls interpreta hoy 'Fly me to the moon', de Frank Sinatra, mientras que los desactivadores de bombas, en un programa repleto de contenido musical, usarán camisetas de la edición europea de 'La Voz' con el plató más grande. En los cerca de 3.000 metros cuadrados, Antonio Orozco, Luis Fonsi, Paulina Rubio y Pablo López son los encargados de actuar como 'coaches' y de elegir a los talentos. En esta ocasión, y como novedad, el formato cuenta con la presencia de 'El bloqueo'. Gracias a él, los cuatro podrán impedir que sus rivales se giren para seleccionar al cantante. Pero no podrán abusar de ello, ya que cada uno solo tendrá la oportunidad de utilizarlo tres veces.

Conocer a los elegidos

Después de cada emisión de las audiciones a ciegas, la cadena apuesta por darle continuidad al formato con 'Más de La Voz', un espacio para conocer en profundidad a los cantantes elegidos, los rituales de los 'coaches', y también la experiencia y las sensaciones de la propia presentadora. Además, 'La Voz' continúa en Atresplayer todos los miércoles de la mano del cantante Xuso Jones, quien conducirá un programa especial para revivir los mejores momentos de las galas de la semana, y para hacer un repaso a lo que se ha comentado en las redes sociales. Cada semana retará a un invitado a participar en su 'Xallenge', con 'X' de Xuso; el primero de ellos, Ricky Merino.

Por último, la cadena intentará aprovechar al máximo las funcionalidades de las redes sociales. En su canal oficial de YouTube ofrecerá vídeos de los 'coaches', y más adelante, añadirá las actuaciones y los mejores momentos de cada gala. Instagram y Twitter también tendrán su parte de protagonismo. A través de ambas, los fans del programa podrán conectarse minutos antes del estreno a un directo con los 'influencers' Keunam y Hermoti, que comentarán las audiciones a ciegas. Esta fórmula se repetirá, solo en Instagram, durante los cortes publicitarios.