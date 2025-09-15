Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Neomí Galera y Chenoa, en el centro, junto al resto de responsables y concursantes de 'Operación Triunfo 2025'. R. C.

Leire Martínez y Abraham Mateo, novedades del nuevo 'Operación triunfo'

Chenoa repite como presentadora del mítico programa que estrena la plataforma Prime Video con 16 concursantes

J. Moreno

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:08

La mítica frase 'Cruza la pasarela' volverá a resonar con fuerza. La plataforma de 'streaming' Prime Video estrena hoy (22.00 horas) la nueva edición ... de 'Operación triunfo', donde la Academia se reabre para los 16 concursantes seleccionados que, desde el primer día, deberán dar lo mejor de sí mismos sobre el escenario. La renovada temporada del formato, producido por Gestmusic, mantiene sus señas de identidad, con Chenoa como maestra de ceremonias y una incombustible Noemí Galera que repite como 'madre' de la futura generación de 'triunfitos'.

