Javier Castillo anuncia la fecha de publicación de su octava novela en la Feria del Libro de Madrid

Ya hay fecha para la llegada a las librerías del octavo libro de Javier Castillo. El propio autor malagueño lo ha desvelado en la Feria del Libro de Madrid. Será el próximo 1 de octubre cuando salga a la venta su nueva novela con la editorial SUMA, después del éxito cosechado con la trilogía de 'La chica de nieve'.

Castillo también ha mostrado detalles de la que será la portada de su nuevo trabajo a la multitud de personas que ha acudido a la cita con el escritor, aunque sin desvelar aún el título, que sigue siendo un misterio. El propio autor ha afirmado que este libro va a ser un salto muy grande respecto a sus otras obras, que va a ser algo único.

Así lo adelantó en su entrevista con SUR por el lanzamiento de la secuela basada en su saga sobre la periodista Miren Triggs -Miren Rojo en la pantalla-, donde aseguró que su próximo volumen no se sale «del thriller y del suspense, pero sí es muy distinto a lo que he hecho hasta ahora, será un cambio de registro muy grande, como un salto al vacío, porque me apetecía mucho». «Es un tipo de trama…», señaló, aunque sin dar detalles de la nueva maquinaria de su novela: «Es un salto al vacío, pero controlado, con paracaídas, y creo que a la gente le va a gustar muchísimo, porque es muy único».