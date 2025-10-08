Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Esta noche, a las 21.30 horas

Jacobo Florido y Juan Manuel Sánchez La Chica, hoy en La Alameda

El programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es a las 21.30 horas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:52

'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, tiene hoy como protagonistas a ... Jacobo Florido, concejal del Área de Recursos Humanos y Calidad y de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, y a Juan Manuel Sánchez La Chica, arquitecto encargao de las obras de la Catedral.

