Rafa Castaño, en el plató de su nuevo programa. Telecinco

Rafa Castaño

«No me importa pagar impuestos. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado»

El ganador del mayor bote de 'Pasapalabra' regresa a la tele con 'Agárrate al sillón', el nuevo concurso de las tardes de Telecinco

J. Moreno

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 00:25

Ganó el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra', algo más de 2,2 millones de euros, que invirtió en formación en inteligencia artificial ... y tomarse algún que otro año sabático sin preocuparse por el dinero. El sevillano Rafa Castaño regresa a la televisión con 'Agárrate al sillón', el concurso de las tardes de Telecinco (de domingo a viernes a las 20.00 horas) en el que un grupo de concursantes le batirá en un duelo final para arrebatarle el premio.

«No me importa pagar impuestos. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado»