La sede de la UER en Ginebra. Efe

Eurovisión: una decisión acertada

Crítica de televisión ·

La UER vende el certamen como un concurso cultural y apolítico y, sin embargo, tras la invasión de Ucrania, sí que vetó la participación de Rusia en el festival

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:21

Habrá que ver cómo respiran los eurofans y la opinión pública ante la retirada de España de Eurovisión. Supongo que a los más aficionados se ... les va hacer duro eso de no poder quedar con los amigos para ver la final del certamen porque la televisión pública ni la va a emitir. Y, sin embargo, más allá de la posible carga populista, la decisión es acertada. No hay más que escuchar los argumentos que expone José Pablo López, presidente de RTVE, cada vez que tiene ocasión. Hace unos días, preguntado al respecto en una comisión parlamentaria, volvía a insistir en que España abandonaría el concurso si la UER dejaba participar a Israel. A su juicio la presencia del país hebreo en el festival resultaba «insostenible» por dos motivos: «En primer lugar por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza; en segundo lugar, por el incumplimiento sistemático por parte de Israel de las normas del propio concurso».

