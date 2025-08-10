Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejo Sauras, La Mala Rodríguez, Mariló Montero y Eduardo Navarrete son algunas de las 'celebrities' que se asomaran a La 1 de RTVE. R. C.

Los famosos inundan el 'prime time' de la nueva temporada en TVE

Hasta cuatro concursos con celebridades para todos los gustos irrumpirán en el horario estelar de La 1

J. Moreno

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:34

TVE confía su nueva temporada a los personajes famosos. La cadena pública prepara el desembarco de hasta cuatro concursos con la participación de celebridades para ... ocupar la franja del 'prime time' de La 1, en la que los participantes estelares van a cocinar, coser, se echarán a la aventura e, incluso, se dedicarán a la decoración. Porque al famoseo ya no le vale con sentarse en un plató de televisión a contar su vida. Ahora también los tenemos en la pequeña pantalla demostrando algunas de sus habilidades más desconocidas, donde sin duda se encuentran mucho más cómodos sin someterse al escrutinio de las preguntas de los periodistas.

