Disney+ anuncia una nueva subida de precio en España «como parte de nuestro esfuerzo continuo»

La plataforma de contenidos audiovisuales Disney+ ha vuelto a subir los precios en España, algo que ya hizo el año pasado. De manera repentina y ... después de que hiciera lo mismo en Estados Unidos, Disney+ está enviando un correo electrónico a todos sus abonados para anunciarles las nuevas tarifas, que se empezarán a aplicar desde el próximo mes.

En concreto, las subidas serán de uno o dos euros al mes, según el plan que tengamos contratado. Así, el plan más barato, el estándar con anuncios pasa de los 5,99 euros a los 6,99 euros. El plan estándar normal pasa de 9,99 euros actuales a los 10,99 euros y el más caro, el premium, sube dos euros, de los 13,99 euros a los 15,99 euros.

Hay que tener en cuenta que Disney, que engloba en su plataforma contenidos de Pixar, Marvel, Star Wars o National Geographic, entre otros, ya subió el año pasado sus precios, por lo que se trata del segundo incremento consecutivo. La subida del precio de la plataformas está siendo habitual en los últimos años (Spotify, Apple TV, Netflix...), siempre bajo la justificación de ofrecer mejor contenido, algo que no siempre se cumple. «Como parte de nuestro esfuerzo continuo por brindarte entretenimiento de primera categoría, el 16 de noviembre de 2025 el precio de tu Disney+ subirá. Tu plan se renovará automáticamente con el nuevo precio a menos que lo modifiques o que canceles tu suscripción en la configuración de tu cuenta antes de dicha fecha», informa la empresa a sus abonados. Pero la realidad es que muchas veces no se renuevan los contenidos con frecuencia y que en los hogares se acumulan las suscripciones a plataformas que muchas veces no se disfrutan por falta de tiempo.

Disney+ empezó a funcionar en España en 2020. Entonces la oferta de lanzamiento era de 6,99 euros al mes o 69,99 euros al año. En el inicio de su etapa en España sólo había un plan disponible, cuando ahora hay tres distintos. En apenas cinco años, la suscripción más barata ya cuesta 83,88 euros al año y con anuncios incluidos en el contenido. Si quieres ver el contenido sin anuncios, el plan más barato anual es de 109,90 euros.