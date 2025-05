J. Moreno Lunes, 12 de mayo 2025, 00:03 Comenta Compartir

Es el propietario del restaurante al que cinco mujeres llegan a la capital en busca de una nueva vida. El actor Luis Fernández (Madrid, 40 años) se mete en la piel de Julio en la serie 'La favorita 1922', que emite Telecinco en la noche de los lunes (23:00 horas). Cuenta la historia de Elena de Valmonte (interpretada por Verónica Sánchez), una mujer culta y de posición privilegiada atrapada en un matrimonio con un marido autoritario, que se ve obligada a huir a Madrid tras un incidente y abre un restaurante que se convierte en el local de moda. En el nuevo capítulo de la ficción de Bambú Producciones se incorpora el actor Jordi Coll, que dará vida a un carismático seductor.

–¿Qué le hizo decir que «sí» a 'La favorita 1922'?

–Tenía otros proyectos y había apalabrado con otras productoras participar en estas producciones. Al final, decidí, con el convencimiento de Josep Cister, porque creo en las propuestas en las que él participa. Le conozco desde hace 15 años, es un tipo muy profesional y fueron sus palabras las que me convencieron. Me habló de cómo era mi personaje y me terminé enamorando de la serie. Era un desafío, un papel protagonista en Telecinco de una serie de época, que yo nunca había hecho porque no me habían dado la oportunidad. Creo que puedo decir que estoy orgulloso de mi trabajo.

–¿Cómo se ha visto en esa posición de galán?

–Es un galán gañán. Es torpe, entrañable, romántico. En el fondo, se va construyendo él solo con las mujeres. Me he sentido muy cómodo en el papel de Julio. Es un hombre con muchas inseguridades, mucho humor y un trasfondo. Va a dejarse influenciar por esas cinco mujeres que montan el restaurante, algo que no era normal en la época.

–Le siguen conociendo por su papel en 'Los protegidos'. ¿Le gustaría que ahora le reconocieran por Julio?

–A mí me encantaría, eso significaría que hemos hecho algo bien. También me ha pasado con otros personajes, como el Chino de 'Tres metros sobre el cielo'. En esa época, la gente me odiaba un poco por la calle porque mi personaje había matado a Pollo.

–¿Le pesa esa etiqueta?

–No es que pese. Está presente en mi vida. Culebra sigue gustándole a la gente. Viéndolo con perspectiva es bonito que el público le siga teniendo cariño. Quizás con 25 años, al poco de hacer la serie, me pesaba, pero ahora que tengo 40, lo veo como algo entrañable. Es el reconocimiento del público. Pesó, pero ya está limado.

Ceñirse al guión

–¿Qué tipo de actor es? ¿De los que se ciñe al guion o a los que le gusta más improvisar?

–En principio me ciño al guion. Lo respeto cien por cien, aunque siempre que me dan margen para aportar, lo hago. En esa serie me han dado facilidades para ello y creo que tiene que ver con los momentos de comedia. Surgen varios entre el personaje de Verónica Sánchez y el mío.

–¿Cómo ha sido trabajar con Verónica Sánchez?

–Es maravillosa. Trabajar con ella es como subirse a un Seat Panda 4x4, se adpata a cualquier terreno.

–Es una serie que se emite en Telecinco. ¿Le preocupa estar más expuesto a los datos de audiencia?

–Este es un reto más. Creo que se ha perdido la magia de estar pendiente un día de la semana de lo que vaya a ocurrir en una serie. Cuando yo empecé en esto, era así y tengo un grato recuerdo de ello, de cuando me sentaba con mis padres de pequeño y nos reuníamos juntos a ver una serie. Esa magia se ha perdido. Ahora vivimos todo muy rápido, demasiado. Dado que ahora parece que lo antiguo vuelve, ¿por qué no también en televisión? Poder regresar a ese ratito para estar en familia o ver una serie acompañado con la persona querida. Creo en esa magia, la de vivir una semana y esperar.

–¿Se levanta al día siguiente a mirar la cuota de pantalla?

–Nosotros no podemos vivir pendientes de las audiencias. Yo creo que eso es un asunto que es más para las cadenas de televisión o las productoras. Personalmente, me limito a hacer mi trabajo bien o lo mejor que sé hacerlo. Mi responsabilidad acaba ahí.