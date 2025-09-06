Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El exfutbolista Joaquín y su esposa, Susana Saborido. Antonio de los Reyes
Presentación de 'Emparejados' en Antena 3

«La conexión después de tantos años es simplemente quererse y ser feliz»

Antena 3 estrena 'Emparejados', donde Joaquín y Susana Saborido comparten confidencias con otras parejas

J. Moreno

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han logrado consolidarse como una de las parejas televisivas del momento. El exfutbolista del Betis y su mujer debutan como ... dúo de presentadores en 'Emparejados', el nuevo programa que Antena 3 estrena hoy a partir de las 22.00 horas, donde se busca explorar la conexión entre parejas... incluida la suya. Con la colaboración de Almudena Cid y Anna Simon, la nueva propuesta de Atresmedia, producida en colaboración con Proamagna, recibirá a dos personajes populares unidos por un vínculo especial. Tendrán que poner a prueba su complicidad entre confesiones, juegos, risas y, por supuesto, la participación del público. Los primeros invitados son Bertín Osborne y su hija Alejandra, pero en las próximas semanas aparecerán por el espacio Victoria de Marichalar y su amiga Rocío Laffón; o Loles León y Bibiana Fernández, unidas también desde hace décadas por la amistad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  2. 2 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  3. 3 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  4. 4 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  5. 5 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  6. 6 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  7. 7 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  8. 8 Los españoles dictan sentencia en el CIS: La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Declarado un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «La conexión después de tantos años es simplemente quererse y ser feliz»

«La conexión después de tantos años es simplemente quererse y ser feliz»