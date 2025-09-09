Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los bomberos forestales fueron los protagonistas del programa 'La Revuelta' de Broncano. RTVE

Broncano planta cara a 'El hormiguero' y Ana Rosa regresa con su peor dato

Antena 3 vence en el primer día oficial de temporada y La 1 aguanta en la segunda posición, mientras Telecinco, cara y cruz con sus estrenos

J. Moreno

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:49

La nueva temporada televisiva ya echó a andar con las incógnitas resueltas pero con la misma tendencia con la que se acabó el curso pasado. ... Antena 3 lideró el segundo lunes del mes de septiembre. Ganó el día con un 14% de audiencia, con su fórmula de programación más que contrastada, y La 1 de TVE quedó en segundo lugar con un 12,8% de 'share'. Telecinco mejoró sus últimos registros al superar la barrera psicológica del 9% tras un verano nefasto, con mínimos históricos para el canal de Mediaset.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  3. 3 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  4. 4

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  5. 5 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  6. 6

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  7. 7 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  8. 8 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  9. 9 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Broncano planta cara a 'El hormiguero' y Ana Rosa regresa con su peor dato

Broncano planta cara a &#039;El hormiguero&#039; y Ana Rosa regresa con su peor dato