Los gimnasios son los nuevos bares. La gente queda para hacer unas flexiones y charlar de IA y criptomomedas

Simplemente cambiando una letra en el apellido de uno de los streamers de habla hispana más importantes del momento, una «n» por una «d», Ibai ... Llanos por Ibai Llados, podemos crear una bestia de la comunicación de dos cabezas, un «frankenfluencer» bicéfalo que resume en un solo nombre propio, con dos palabras, la que tenemos encima. Ibai Llanos y Llados, dos personalidades aparentemente antagónicas, con millones de seguidores, han acabado confluyendo en la sala de fitness. Los gimnasios son los nuevos bares. La gente queda para hacer unas flexiones y charlar de IA y criptomomedas. De ahí a comprarse una mansión en Miami con una piscina de champán hay dos pasos. Pon un coach en tu existencia anodina y hazte millonario en un abrir y cerrar de ojos. Según la filosofía del grueso de los afamados creadores de contenido: «si quieres puedes». Si no puedes, eres un pringado. ¿Todavía no te has comprado un adosado en Andorra?

Ibai Llados, con «d», es la personificación de un neoliberalismo exarcerbado. Llanos, con «n», venía a cambiar la televisión, pero solamente ha alterado el dispositivo y la señal de emisión: streaming en el celular, la tablet o el ordenador. La retransmisión del entretenimiento solo ha mutado jugando al despiste. El espíritu del contenido es el mismo y la forma es todavía más casposa. El circo de siempre sigue vigente mientras Llados, el influencer defensor del capitalismo caníbal, nutre su secta de acólitos con promesas improbables. Vivir dentro de una peli porno, en un videojuego, es su rollo. Todo gira en torno a la pasta. Anteponer lo material a todo lo demás en nuestra búsqueda de la felicidad. La supuesta inteligencia financiera por encima de la emocional. ¿La psicopatía frente a la empatía? La vida como espejismo multipantalla.

