A ritmo de rap

Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical

Boquerini .

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:08

El cine indie como tal nació en los primeros 80 con los Coen y con Spike Lee. Después, este último buscó otros caminos. Tuvo un ... gran éxito comercial con 'Malcolm X', y después ha tenido una trayectoria intermitente. Ahora Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical. La película es la adaptación de la que hizo Akira Kurosawa, 'El infierno del odio', trasladada al universo de la todopoderosa industria discográfica estadounidense.

