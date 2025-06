60 años ya...

Comenta Compartir

Fueron el fenómeno cultural más potente del siglo XX y siguen imbatibles, aunque físicamente solo sobreviven dos. Hablo de The Beatles, que este 2 de ... julio se cumplirán 60 años de su mítica actuación el Plaza de Las Ventas de Madrid, y un día después en la Monumental de Barcelona. Mítica porque sigue agrandándose conforme pasan los años pese a que el concierto tuvo lugar en pleno franquismo y las autoridades hicieron todo lo posible para que no tuviera repercusión. TVE no grabó nada, cosa que si hizo el No-Do, pero aquella grabación fue prohibida y nunca se proyectó. Se dijo con razón que en Las Ventas y alrededores había más 'grises' que beatlemaníacos, y realizaron varias cargas contra ellos. De la actuación queda un programa, '¡Qué vienen Los Beatles!' que realizó ya en democracia el desaparecido Pedro Costa con las imágenes de aquel noticiario que se puede ver en RTVEplay

Parece que el franquismo se salió con la suya, Las Ventas no se llenó, pero como decía, el tiempo ha convertido la actuación en algo mítico, que crece y crece conforme pasan los años. El show fue presentado por Torrebruno (cosas de la época) y como teloneros actuaron Los Pekenikes. Entre los que disfrutaron de la actuación muchos músicos del momento como Micky o Massiel. Y varios miles de adolescentes que guardan el recuerdo como uno de los mejores momentos de sus vidas. Permítanme que me que quede con uno de aquellos jóvenes, una quinceañera llamada Marta, que acudió con unas amigas al aeropuerto de Barajas a recibirlos, después se coló entre los periodistas que obtuvieron sus primeras declaraciones, estuvo en la rueda de prensa, y chilló como loca en Las Ventas. Con los años se convertiría en la gran actriz Marta Fernández Muro. Y no olvidemos a la fotógrafa Colita, que en Barcelona se coló hasta la la suite de los de Liverpool, charló con ellos y les hizo múltiples fotos, fotos nunca publicadas porque fueron prohibidas por la censura.

