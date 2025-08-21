Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Serie de 'Allien Earth' Disney

Los aliens en la Tierra

Disney+ nos presenta 'Alien: Planeta Tierra', una serie de ocho episodios, que va desgranandose semana a semana (ya llevamos tres) que se sitúa dos años antes de 'Alien, el octavo pasajero' de Scott

Boquerini .

Boquerini .

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:02

Por si no teníamos bastante con acontecimientos que nos pongan los pelos de punta, aquí está de nuevo 'Alien'. La película creada por Ridley Scott ... ha dado mucho juego: secuelas, precuelas... Ahora Disney+ nos presenta 'Alien: Planeta Tierra', una serie de ocho episodios, que va desgranandose semana a semana (ya llevamos tres) que se sitúa dos años antes de 'Alien, el octavo pasajero' de Scott, la madre de todos los aliens. La serie no es ajena a Scott, que aquí está como productor ejecutivo, y sí, como indica el título, los aliens, que son muchos y muy variados, pero todos terroríficos, han llegado a la Tierra. Todo comienza con una nave que en su aproximación a la Tierra se estrella sobre un edificio de una enorme metrópolis. Por supuesto han pasado cosas antes del accidente. A bordo, uno de los tripulantes ha acabado con el resto, y la nave regresa llena de muestras alienígenas, a cual mas peligrosa, que han quedado en libertad por la nave y el edificio sobre el que ha caído, y que amenaza con derrumbarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  2. 2

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas
  3. 3 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4

    Visto bueno ambiental al Plan de Ordenación de la Costa: aboga por el tren litoral, liberalizar el peaje o crear un bulevar en la A-7
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  8. 8 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja
  9. 9 Manuel Carrasco pide disculpas por el atasco monumental de su concierto en Marbella: «Siento el sabor agridulce»
  10. 10 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los aliens en la Tierra

Los aliens en la Tierra