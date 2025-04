Antonio Banderas desvela anécdotas insólitas: del 23-F, a su visita a la Casa Blanca o el maletín nuclear

Almudena Nogués Málaga Martes, 8 de abril 2025, 10:00 | Actualizado 10:21h. Comenta Compartir

Antonio Banderas regresó anoche a 'El Hormiguero'. El actor volvió al plató de Pablo Motos con la excusa de promocionar 'Gypsy', el musical que dirige y que -tras su paso por Málaga- estará en cartelera en el Teatro Apolo de Madrid hasta el 25 de mayo. Sin embargo, fue otra obra -la del guión de su vida- la que acabó convirtiéndose en protagonista de la entrevista. Una charla en la que el intérprete desveló curiosas anécdotas ligadas a hechos históricos clave y dirigentes políticos que le han marcado estos últimos años.

Entre ellas, la del golpe de estado del 23F. Al respecto, Motos bromeó con que Banderas era el «auténtico Forrest Gump» por haber sido testigo de algunos de los momentos históricos más señalados de nuestra época. Y es que como dejó patente anoche, durante sus 64 años de vida el malagueño ha estado presente en numerosos acontecimientos extraordinarios, como aquel 23 de febrero de 1981. «Estaba viendo una obra en el Teatro de las Bellas Artes, que está justo detrás del Parlamento. Antes de entrar había quedado con un amigo y me acuerdo de ver a un guardia civil corriendo con un arma corta como si se persiguiese a alguien. Cuando salimos era como el Covid, no había nadie en Madrid, pero bajamos la Castellana hasta Neptuno y había como 2000 personas gritando: 'Ejército al poder'. Eso no se me olvidará en la vida», explicó.

Otro de los momentos clave fue el 11-S. Como él mismo recordó, el destino quiso que volase el día antes rumbo a Los Ángeles para presentar los Grammy Latinos. Sin embargo, su idea inicial era la de hacer noche en Nueva York y volar el fatídico día desde la Gran Manzana hasta California. Por suerte, no quedaban billetes de avión y tuvo que adelantar su viaje, de lo contrario habría compartido ruta y horario con los aviones que terminaron estrellándose contra las torres gemelas. «Después me llevé a casa a toda la delegación de artistas que había quedado atrapada: Alejandro Sanz, Tomatito, Estrella Morente… Tenía un piano de cola y un estudio y cantamos», relató.

Tampoco se libró del surgimiento de la Primavera árabe, pues el malagueño se encontraba en Túnez en ese momento grabando una película: «Estaba rodando una película francesa y rodábamos muy cerca de la frontera con Argelia. Un día tuve que ir a la capital a renovar mi visado y, en la embajada americana, alguien me comentó que un chico se había inmolado delante del ministerio del Interior. Y que se estaba liando», explicó. «A los cuatro días nos dijeron que el hotel se estaba desalojando. La gente huía y hubo un momento en que nos quedamos aislados», detalló a Pablo Motos.

Su relación con líderes políticos fue otro de los ejes de la entrevista, en la que Banderas no escatimó en anécdotas. Entre ellas, el actor recordó cómo su residencia en Los Ángeles se convirtió en el punto de partida para la segunda campaña presidencial de Barack Obama. Por entonces, él y su esposa en aquel momento, Melanie Griffith, fueron anfitriones de eventos destinados a atraer a líderes de opinión y fomentar un ambiente favorable dentro de la comunidad hispana.

Al respecto, rememoró con humor cómo Melanie rompió el hielo con el expresidente contándole un chiste sobre él mismo o cuando tuvo que llamar a la Casa Blanca para que le dejaran entrar a su propia vivienda ante el gran dispositivo de seguridad desplegado en su perímetro. Además, narró momentos inesperados con la comitiva de Obama, como cuando algunos militares expresaron su deseo de tomarse fotografías con él tras reconocerlo por sus películas o cuando tuvo la oportunidad de ver de cerca el famoso 'teléfono rojo' que llevan consigo los altos funcionarios de seguridad: «Vi el maletín nuclear. Pregunté si era el teléfono rojo. Me dijeron que sí y me lo enseñaron», bromeó.

Otro de los encuentros que le marcaron fue el de Donald Trump. «Por entonces él era un empresario. Yo lo había visto en un programa que tenía en la tele. Y siempre me decía lo mismo: 'Mi mujer tiene el mismo nombre que la tuya, pero en español, Melania. Qué cosas'», desveló. Y remató con otra escena de película: su visita a la Casa Blanca bajo el mandato de Bill Clinton. Banderas contó que el entonces presidente le mostró arte español y le habló de cine. «Nos enseñaron una habitación entera llena de saxofones. Era un museo improvisado de regalos presidenciales».