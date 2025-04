J. Moreno Domingo, 6 de abril 2025, 00:35 Comenta Compartir

Da vida a la marquesa Elena de Valmonte, una mujer culta y de posición privilegiada atrapada en un matrimonio con un marido autoritario, que se ve obligada a huir a Madrid tras un incidente y rehacer su vida. La actriz Verónica Sánchez (Sevilla, 47 años) protagoniza 'La favorita 1922', la serie de Telecinco que emite este lunes (23:00 horas) su cuarto capítulo, en el que recibirá al actor Joel Sánchez.

-¿Qué le convenció de la serie?

-Es una historia con cinco chicas y también que fuera una serie de época. Me apetecía mucho volver a una serie en la tele en abierto, porque nos merecemos que la ficción vuelva a la televisión. En las plataformas hay cosas muy interesantes y para muchos públicos, pero yo creo que esta serie es para un público generalista, y eso es la televisión. Mi personaje tiene un nivel de comedia muy divertido que me permite pasármelo muy bien con ella. También me apetecía probarme en una serie cómica.

-Han sido nueve meses de rodaje.

-Ha sido como un parto. Creo que el estar tanto tiempo con un proyecto demuestra que hay mucho mimo y mucho detalle. Además nos ha salvado la unión que hemos hecho entre nosotras y lo bien que nos llevábamos. Porque rodar nueve meses del tirón en un plató, sin ver la luz del sol, porque a veces grabas once horas al día, es duro y hasta claustrofóbico si no llegas a llevarte bien con el equipo.

-Los lunes en 'La favorita', pero el jueves también protagoniza 'Ángela' en Antena 3. ¿Teme una sobrexposición?

Dirán que qué pesada soy, todo el día en la tele (risas). Da un poco de vértigo, y pienso que ojalá no se cansen de mi cara. Pero ha sido pura casualidad, porque 'Ángela' la estrenamos en verano en Atresplayer y fue muy bien. Menuda coincidencia.

-Una serie semanal en una época en la que la ficción de consume del tirón en las plataformas. ¿Cómo lo ve?

La generación más joven no sabe lo que es estar un día a la semana comprometido con una serie. La mayoría ya la consume en teléfonos móviles. Creo que está muy bien que la televisión generalista emita contenido para un público más amplio en el que se puedan sentar varias generaciones a la mesa. Era algo que ya se nos había olvidado. Porque ahora lo normal es que tú estés viendo una serie en un dispositivo, tu pareja esté viendo otra, tu hijo otra, y de ahí a pensar en una serie que pueda reunir a todas esas generaciones y hacerlos que se sienten juntos frente al televisor está muy bien.

-Tolerancia al fracaso

-Pero volver a hacer tele en abierto también significa seguir las audiencias.

-¿Está preparada para ver el dato de 'share' al día siguiente?

-No me obsesiono, pero sí me preocupa porque sé que te la sueles jugar en los cuatro primeros capítulos y el primer mes siempre es el más crítico. Es verdad que con las plataformas no tienes esa preocupación, tienes esa salvaguarda.

-Es la elegida para protagonizar 'Las hijas de la criada', la novela de Sonsoles Ónega. ¿Cómo lo lleva?

-La verdad que muy bien, muy contenta y muy ilusionada con este nuevo proyecto que también es de época. De hecho, el otro día estuve en 'Y ahora Sonsoles' para promocionar que 'Ángela' y estuvimos comentando el proyecto en común. Estoy encantadísima porque tengo 47 años y cuando empecé en la profesión, con veintitantos, me decían que las actrices a partir de los 30 o 40 desaparecían. Pero no está siendo así. Es más, es a esta edad cuando me están llegando los personajes más divertidos y arriesgados de mi carrera.

-Ahora le han coincidido muchos proyectos a la vez. ¿Cómo gestiona los momentos en los que no hay trabajo como actriz?

-En esta profesión convivimos todos con eso. Tenemos ese vértigo y eso no tiene nada que ver con la edad. Siempre sabes que puedes vivir un momento donde tienes bastante éxito y eso crees que te va a generar trabajo. Entonces, haces un proyecto que tiene mucha repercusión, pero, a lo mejor, pasan meses sin que suene el teléfono. Ese momento ocurre varias veces en esta carrera. En esta profesión hay que tener mucha tolerancia hacia el fracaso, mucha paciencia. Incluso cuando te puede ir bien, mantenerte puede implicar que haya meses de parón. También hay que ser consciente de que puede que te rechacen en un casting, que no te vean para el papel. Si no se tiene tolerancia al fracaso es mejor dejarlo. He pasado momentos duros de parones entre proyectos y sé que son gajes del oficio. Nadie está libre de eso en esta profesión.