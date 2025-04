Alejandro Marín, director: «Me van a quitar carné del colectivo porque no soy eurofan»

Confiesa que la única edición de Eurovisión que ha seguido es la de Rosa de España. Y «porque había visto 'OT'». Sin embargo, Alejandro Marín ... es hoy un experto en lo que sucedió aquella primavera de 1968 en la que Massiel se alzó con el triunfo del festival europeo de la canción. Fue una victoria indiscutible de España, un momento que forma ya parte de la memoria colectiva del país, pero escondía algo más. Tras el éxito de su película 'Te estoy amando locamente', el malagueño dirige 'La canción', una miniserie de Movistar Plus+ creada por Pepe Coira y Fran Araújo sobre el trasfondo de aquel primer puesto en Europa. La camaleónica Carolina Yuste se transforma en Massiel en esta nueva apuesta televisiva que se estrena el 8 de mayo.

–¿Eres eurofan?

–No soy eurofan. Siempre bromeo con que me van a quitar el carné del colectivo porque no soy eurofan. Pero a partir de ahora veré Eurovisión. La edición que más recuerdo fue la de Rosa, porque había visto 'OT', pero luego no he seguido viéndolo, aunque obviamente acabas enterándote.

–¿Por qué crees que en el colectivo LGTBi gusta tanto Eurovisión?

–Yo creo que el colectivo se ha sentido siempre muy arropado con estas canciones y con las divas que han ido. Ya en el 68 fue un canto a la libertad en mitad de una dictadura. Al final nos hemos agarrado siempre a gente expresándose en público. Y tiene esta cosa festiva y reivindicativa también, porque Eurovisión en sus inicios era mucho eso, que cada país fuera a decirle al resto de Europa lo que era y a hablar de sí mismo. Esta cosa de encuentro de culturas también tiene mucho que ver con nosotros.

–Hablaba de las divas. ¿Qué te parece la canción de este año de Eurovisión?

–No he escuchado las otras, pero si ha sido la más votado, yo de democracia sí sé. O sea que bien. La bailaré, cien por cien seguro. Eso es lo importante.

–¿Conocías esta historia de Massiel y lo que sucedió con Serrat?

–Yo conocía obviamente el 'La La La' de Massiel, pero no todo el periplo que hubo previo con Serrat. Cuando me llamaron Fran y Pepe, me interesó el proyecto, para empezar, porque eran ellos. Había visto su trabajo y era un aval que estuvieran detrás de esta serie. Y también porque me retaba a conocer este episodio de la historia de España. No solo a revisitarlo, sino a enseñar esta doble lectura: fue una victoria, pero escondía también algo detrás, todo el engranaje de un dictador queriendo dar una imagen moderna de un país que no lo era en absoluto.

Massiel y Serrat «Es ficción, no es un biopic de ninguno de ellos. Lo que se cuenta es conocido y está documentado»

–¿Massiel y Serrat conocen el proyecto?

–Es una serie que cuenta el proceso de la canción con muchos personajes reales en juego, pero ya desde la escritura se decidió dar una imagen más panorámica y no entrar en los relatos personales, que a lo mejor podían desvirtuar ese momento. Eso es lo que hemos intentado. Nos hemos documentado para realizarla y hemos contado mucho con el archivo, que sale en la serie intercalado con el material rodado.

–¿Te preocupa lo que piensen?

–Obviamente hay una responsabilidad porque son personajes reales, ellos vivieron en su propias carnes parte de lo que contamos, pero creo que al final es ficción, no es un biopic de ninguno de ellos. Todo lo que se cuenta es conocido por todos, no entramos en hacer una versión de sus vidas personales ni nada, todo lo que se plasma está documentado. No da pie a ningún tipo de ofensa, porque se ha hecho desde el máximo respeto, desde la admiración hacia tanto Serrat como Massiel. Por esa parte estamos tranquilos.

–¿Todo es real? ¿El personaje de Esteban existió?

–El personaje de Esteban, que es el que vincula toda la historia, es un personaje ficticio. Aunque evidentemente, habría un funcionario de Televisión Española como él. Nos permitía hacer un viaje con un personaje que representara un poco la España rancia del momento frente a personajes como Serrat y Massiel, que son muy fieles a sus principios y que no tienen miedo a posicionarse a pesar de la dictadura. Tanto Serrat –con su defensa del catalán– como Massiel, negándose al final a hacerse una foto con Franco, estaban siendo muy valientes. Es interesante que el personaje que lleva toda la historia, Esteban, partiendo de un lugar mucho más rancio, de querer ser ambicioso desde el mal sentido de la palabra, acaba dándose cuenta de que las cosas importantes no están donde él cree.

Compromiso «Conecto más con los proyectos si detrás hay una voluntad transformadora»

–En tu trabajo siempre hay un compromiso con el colectivo LGTBi. Aquí también está.

–En este caso estaba ya escrito. No lo hago tanto como un posicionamiento, sino que yo mismo me siento más cómodo. La idea de sentar a una madre con su hijo en un sofá a ver una película juntos y disfrutarla ya me parece importante, pero la idea de sumarle esa capa de estar contando algo, de hacer reflexionar sobre algo, me hace sentirme más conectado con lo que estoy haciendo. En este caso revisitamos un momento que todo el mundo recuerda como una victoria en mayúsculas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de qué libertades estaban en juego. Conecto mucho más con los proyectos si detrás hay una voluntad transformadora, confío en el poder de la cultura. Como pasó con 'Te estoy amando locamente': que alguien te diga que a raíz de ver la película algo ha cambiado en su vida es impagable. Te das cuenta de que a lo mejor nos dedicamos a esto para eso.

–Mezclar imágenes reales con la ficción también estaba en tu película y está en la serie.

–En la peli estaba al final y al inicio, porque queríamos enmarcarla y decir 'esto sucedió'. Y aquí ha sido un reto muchísimo más interesante porque está durante el metraje, hay momentos en los que ves a un personaje real, se da la vuelta y está el actor. Era mucho más estimulante porque teníamos que tener esa cosa del rigor, con muchísima gente detrás para que esto funcionara y no estuviera cortando la emoción en cada momento. Fue una idea inicial de Fran y Pepe, que son los creadores, y yo me volqué a tope con ellos.

–Y ahora, ¿con qué estás?

–Carmen (Garrido) y yo tenemos ya ganas de ponernos a escribir. Quiero una película y ahora quiero hacerla del futuro.