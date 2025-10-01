'La Alameda' estrena temporada esta noche con Patricia Navarro y Josele Aguilar
El programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es a las 21.30 horas
Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:51
'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, estrena nueva temporada en 101TV y SUR.es, con Patricia ... Navarro, presidenta del PP de Málaga y delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, y Josele Aguilar, secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz.
El espacio, que puede verse a partir de las 21.30 horas en SUR.es y en 101tv, también contará en plató con los periodistas de SUR Javier Recio, Ana Barreales y Alberto Gómez.
