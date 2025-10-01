Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hoy, a las 21.30 horas

'La Alameda' estrena temporada esta noche con Patricia Navarro y Josele Aguilar

El programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, se emite en 101TV y SUR.es a las 21.30 horas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:51

'La Alameda', el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, estrena nueva temporada en 101TV y SUR.es, con Patricia ... Navarro, presidenta del PP de Málaga y delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, y Josele Aguilar, secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz.

