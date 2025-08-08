Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de las taquillas con el cartel de las entradas agotadas. sur

Hito en Marbella: cuelga el cartel de 'No hay billetes' para la Corrida de Candiles

Toros. ·

Hacía 41 años que no se agotaba el papel para un festejo en esta plaza, donde esta noche harán el paseíllo Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:05

Hito histórico en Marbella. La empresa Arenal Marbella Toros ha colgado este mediodía el cartel de 'No hay billetes' para la Corrida de Candiles de ... esta noche donde harán el paseíllo Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado para medirse a reses de Garcigrande. Un festejo que comenzará a las 22 horas y será retransmitido por Canal Sur Televisión.

