Hito en Marbella: cuelga el cartel de 'No hay billetes' para la Corrida de Candiles

Hito histórico en Marbella. La empresa Arenal Marbella Toros ha colgado este mediodía el cartel de 'No hay billetes' para la Corrida de Candiles de ... esta noche donde harán el paseíllo Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado para medirse a reses de Garcigrande. Un festejo que comenzará a las 22 horas y será retransmitido por Canal Sur Televisión.

Hacía 41 años que no se agotaban las entradas para un festejo en Marbella. La última ocasión fue en julio de 1984 en un mano a mano entre Paquirri y Paco Ojeda ante toros de Jandilla.

Arenal Marbella Toros se hizo cargo de la gestión de la plaza en 2024 cuando el coso reabrió sus puertas tras nueve años cerrado. Apenas doce meses después, se cuelga el 'No hay billetes' para un festejo donde se anuncia el torero que mayor expectación está despertando esta temporada como es Morante de la Puebla.