La actriz IA, Tilly Norwood, en un fotograma de su red social. Particle6TV

Tilly Norwood, una estrella cinematográfica generada con IA, despierta interés y furia

Una actriz generada con inteligencia artificial pone al sindicato de actores de Hollywood en pie de guerra y abre un nuevo debate tecnológico

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:37

Ella tiene sonrisa encantadora y mirada traslúcida, piel blanca, cabello oscuro, delgadez justa y ese algo indefinible que ha rendido a los espectadores a los ... pies de actrices jóvenes. No sin intención sus creadores la comparan con Scarlett Johansson o Natalie Portman. Sí, «creadores», porque la nueva actriz que, sin haber aparecido aún en una producción cinematográfica ya acapara las miradas de público, críticos y compañeros de tablas, ha sido generada por inteligencia artificial (IA). Se llama Tilly Norwood y está hecho con «la tecnología que está transformando nuestra industria», dicen en Particle6TV, el estudio de Londres que lanzó a Norwood en un corto donde ella apenas sale.

